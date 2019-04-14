"Наш вибір — Росія!" У Донецьку відповіли Медведчуку

У центрі окупованого терористами Донецька розмістили проросійський банер з гаслом "Наш вибір — Росія".
Банер є своєрідною відповіддю на заяву голови політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука про "попередню згоду "ЛДНР на автономію в складі України". Про це повідомляє Telegam-канал Inside Donetsk.
У Донецьку відповіли Медведчуку
t.me/Doninside
Відзначимо, що 9 квітня кум Путіна запевнив, що угруповання "ДНР" і "ЛНР" попередньо згодні повернутися до складу України на умовах автономії, на що вже нібито дала згоду Росія.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Медведчук запропонував дати Донбасу автономний регіон Донбас в складі України.
Пізніше стало відомо, що Віктор Медведчук, заявляючи про повернення тимчасово окупованого Донбасу в Україні, веде подвійну гру.
Спікер штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков озвучив позицію політика з приводу автономії для Донбасу, яку пропонував дати глава політради "Опозиційною платформи — За життя" Віктор Медведчук.
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