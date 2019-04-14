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"Наш вибір — Росія!" У Донецьку відповіли Медведчуку

10.2тЧитати матеріал російською

У центрі окупованого терористами Донецька розмістили проросійський банер з гаслом "Наш вибір — Росія".

Банер є своєрідною відповіддю на заяву голови політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука про "попередню згоду "ЛДНР на автономію в складі України". Про це повідомляє Telegam-канал Inside Donetsk.

У Донецьку відповіли Медведчуку

У Донецьку відповіли Медведчуку

t.me/Doninside

Відзначимо, що 9 квітня кум Путіна запевнив, що угруповання "ДНР" і "ЛНР" попередньо згодні повернутися до складу України на умовах автономії, на що вже нібито дала згоду Росія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
УкраїнаДонецьк
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это ответ всем окраинским пропагандонам!!! Скоро от Окраины нихрена не останется!!!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Правильно, цапьё должно жить на России, после деокупации, именно туда оно и свалит, причём всем табором.
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Капительман Юлий
Капительман Юлий
Хорошо бы. Для жителей Донбасса.
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