"Наш спільний нестерпний біль": Зеленський вшанував пам'ять загиблих у катастрофі з літаком МАУ. Фото

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у катастрофі з літаком компанії МАУ в Ірані.

Він відвідав посольство Канади в Україні та зробив запис у книзі пам'яті біля меморіальної таблички з іменами жертв у катастрофі лайнера. Про це повідомили на сайті Офісу президента (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Також представники посольства України в Ірані спільно зі шведськими та канадськими колегами поклали квіти на місці катастрофи літака МАУ в Тегерані.

OBOZREVATEL

Офіс президента

"Колись людство винайшло літаки. Колись людство винайшло зброю. Але чи зможе колись людство винайти дієвий спосіб, щоб захистити себе від своїх же творінь? І чи зможе колись людство винайти слова, які змогли б описати наш спільний нестерпний біль через трагедію збитого "Боїнга-737"?" – написав Зеленський.

Офіс президента

Офіс президента

Він зазначив, що історично Україна та Канада мають багато спільного, а зараз дві країни, на жаль, об'єднує і спільне горе.

OBOZREVATEL

Офіс президента

"Мої щирі співчуття сім'ям і близьким загиблих громадян Канади і України. Мої щирі співчуття сім'ям і близьким загиблих громадян інших держав – Ірану, Швеції, Великобританії та Афганістану. Вічна пам'ять загиблим!" – зазначив президент у книзі пам'яті.

Офіс президента

Офіс президента

Зеленський розповів, що в Іран було відправлено 45 українських фахівців для участі в розслідуванні причин авіакатастрофи. Частина з них уже повернулася в Україну. Водночас 10 експертів залишаються в Тегерані і продовжують свою роботу.

Офіс президента

Офіс президента

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент Володимир Зеленський зустрівся з родичами українських громадян, які загинули в результаті катастрофи літака компанії МАУ в Ісламській Республіці Іран.

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