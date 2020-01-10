"Наш постійний експерт": пропагандисти Путіна тепло привітали президента України

Пропагандистка Ольга Скабєєва привітала першого президента України Леоніда Кравчука з днем народження.

10 січня Кравчуку виповнилося 86 років. Пропагандистка Кремля крім привітання згадала, що Кравчук раніше не раз з'являвся в її програмах по відеозв'язку.

"А нашому постійному експерту, першому президенту України Леоніду Кравчуку сьогодні 86 років. З днем народження, Леонід Макарович!" – написала Скабєєва.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про п'ять рішеннях Леоніда Кравчука, які найсильніше вплинули на історію України.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся