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11 січня • оновлено в 01:47
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"Наш постійний експерт": пропагандисти Путіна тепло привітали президента України

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Пропагандистка Ольга Скабєєва привітала першого президента України Леоніда Кравчука з днем народження.

10 січня Кравчуку виповнилося 86 років. Пропагандистка Кремля крім привітання згадала, що Кравчук раніше не раз з'являвся в її програмах по відеозв'язку.

"А нашому постійному експерту, першому президенту України Леоніду Кравчуку сьогодні 86 років. З днем народження, Леонід Макарович!" – написала Скабєєва.

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"Наш постійний експерт": пропагандисти Путіна тепло привітали президента України

Раніше OBOZREVATEL розповідав про п'ять рішеннях Леоніда Кравчука, які найсильніше вплинули на історію України.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Ольга Скабєєва Леонід Кравчук
Місце
Україна
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Santi Amonito
Santi Amonito
Да уж видно, как эти сук@беевы исходят желчью от "привітання" "постоянного экпёрда". Место в кремлядской стенке уже приготовили, рядом с ху*лом?....., - забирай....те.
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