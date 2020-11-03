'Наш край' замінить 'Голос' у Раді у разі її розпуску, – політексперт

"ЄС", ОПЗЖ, "За майбутнє" та "Наш край" більше за інші партії зацікавлені в розпуску Ради.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала політекспертка Світлана Кушнір, коментуючи погрозу президента розпустити Верховну Раду у разі, якщо вона не ухвалить його законопроєкт щодо розформування Конституційного Суду.

На її думку зараз дуже цікавий момент для розпуску парламенту: місцеві вибори тільки закінчилися, більшість штабів ще в очікуванні завершення підрахунку голосів, тобто в робочому стані.

"ЄС", ОПЗЖ, "За майбутнє" та "Наш край" більше за інших зацікавлені в розпуску Ради. Незацікавлені – влада, яка втрачає монобільшість, "Голос" та "Довіра". Нейтральна позиція -– у "Батьківщини", – написала Кушнір.

Судячи з результатів минулих місцевих виборів, зазначила експертка, "Слуга народу" у Раді стане меншою десь удвічі. Можуть збільшити свою чисельність "ЄС", ОПЗЖ та "За майбутнє" (вже як фракція, а не депгрупа).

"Батьківщина", найімовірніше, повторить свій результат, а "Голос" та "Довіра" вилетять із парламенту. На зміну "Голосу" зайде "Наш край" – партія показала найвищий результат серед непарламентських партій. Решта партій щонайменше втричі програють "Нашому краю", – наголосила Кушнір.

Загалом, на думку експертки, сюрпризи можливі, звичайно. Але якщо кампанія справді стартує найближчими днями, їхня ймовірність буде близькою до нуля.