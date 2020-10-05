'Наш край' вимагає негайно розслідувати жорстоке побиття помічника кандидата у мери Кропивницького

У Кропивницькому невідомі жорстоко побили Богдана Голубничого. Він є кандидатом до Фортечної райради та помічником кандидата на посаду міського голови Кропивницького від "Нашого краю" Андрія Максюти, а також співробітником міської спеціалізованої інспекції. Про це йдеться в заяві партії "Наш край", опублікованій на офіційному сайті.

Під час побиття невідомі "передали вітання" Максюті.

"5 жовтня, приблизно о 8:00, у під'їзді власного будинку Богдана Голубничого жорстоко побили двоє невідомих. Під час завдання численних ударів нападники повідомили про мету жорстокого побиття – залякати кандидата на посаду міського голови Кропивницького від "Нашого краю" Андрія Максюту", – повідомляє "Наш край".

"Вони сказали: передай привіт Максюті, коли почали забивати ногами", – "Наш край" у заяві наводить розповідь Богдана Голубничого.

За інформацією представників партії, лікарі діагностували в Голубничого численні забиття, зламаний ніс і черепно-мозкову травму.

Богдан Голубничий є кандидатом до Фортечної райради Кропивницького від "Нашого краю" та помічником кандидата на посаду міського голови Андрія Максюти. Також він є співробітником міської спеціалізованої інспекції, яку очолює Максюта.

Як зазначають у "Нашому краї", політична сила розцінює цей напад як тиск опонентів на кандидатів від партії.

"Ми вимагаємо, щоб правоохоронні органи негайно провели розслідування нападу та притягнути винних до відповідальності. Народні депутати від партії вже надіслали відповідні звернення на керівників держави та силових органів", – наголосили в заяві партії "Наш край".

Як повідомлялось раніше, близько року тому на подвіp’я Андpію Максюті невідомі закинули два "коктейлі Молотова".