Итак, "власть" под кодовым названием Зе-19 опять умыла руки, то есть иначе говоря самоустранилась от осеннего обострения пандемии коронавируса. Опять не будет коек, лекарств, масок etc, как и реального запрета вузам, прежде всего киевским на безумный набор студентов-афроамериканцев (в Британии хозяев ресторанов и отелей просят не брать их на работу, так как наши братья-афроамериканцы в четыре раза чаще болеют Covid-19.

А как сегодня, в тревожный момент, когда во Франции 10 тысяч больных "короной" в сутки, в Англии и Австрии по 3,5 тысячи несчастных больных "ковидом" в день, поступают вменяемые Власти в цивилизованной Британии? Ведь там тоже все заражены страхом болезни, что не мешает десяткам тысяч британцев каждую ночь шляться допьяна по пабам, увеличивая день за днем водоворот смерти. Британское правительство решило смотреть в глаза проблеме и "отобрать свободу" у 4,5 миллионов граждан "уязвимых категорий из групп риска", которым будет предложено оставаться дома на самоизоляции в период осенне-зимней эскалации пандемии коронавируса.

Потенциальным больным, особенно старикам будут отправлены письма от имени премьер-министра Британии Бориса Джонсона с просьбой оставаться дома на время пика пандемии (а у нас правительство хотя бы ПОПРОСИЛО всех прибывших с турций-египтов, как и киевских студентов из Африки хотя бы ДОБРОВОЛЬНО хотя бы две недели посамоизолироваться, а не бежать прямо с трапа самолета по супермаркетам, ТРЦ и дискотекам.

Новая "модель риска", разработанная британскими медиками, учитывает хронические болезни конкретного человека, его возраст, вес, семейное положение etc. Кроме того, британские медики готовы вмиг развернуть полевые госпитали в тех "горячих точках", где пандемия коронавируса вдруг особо залютует по тем или иным причинам (у нас это общежития с иностранными студентами.

Кроме всего прочего, Британия УЖЕ отменила МАССОВЫЕ гулянки на Рождество, показав пример всему миру, продолжающему в основной массе, как и наша несчастная Ненька-Украина, пир во время Чумы...