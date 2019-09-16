"Нас замовили банді!" Супрун розповіла про погрози їй та чоловіку

Колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун та її чоловік отримували погрози через звільнення ректорки НМУ Катерини Амосової.

Водночас чоловіка ексміністерки навіть побили. Про це Супрун розповіла в інтерв'ю "Українській правді".

"На засіданні Кабміну – після того, як Катерину Амосову звільнили, – я, троє міністрів і прем'єр отримали смс із погрозами через те, що не повернули її на посаду. Мій чоловік отримував такі ж смс. На нас напала група людей, мого чоловіка фізично побили", – повідомила вона.

За словами Супрун, у СБУ їй розповіли, що нападниками були люди чоловіка Амосової.

"Банді молодих людей доплачують за те, що вони ось так ходять і на когось "випадково" нападають", – зазначили в силовому відомстві.

Супрун поділилася, що таке траплялося з нею і чоловіком двічі. Їм хотіли дати охорону, але вони відмовилися.

"Це обмежує нас, тому ми говорили "Ні". Це їхня (корупціонерів. – Ред.) мета – залякати. Марко знає, що замість того, щоб це мене залякало, я більш вперто це робила. Тому що це неправильно – те, як вони поводяться з людьми", – підкреслила ексглава МОЗ.

Уляна Супрун

Як писав OBOZREVATEL:

У 2016 році Держфінінспекція провела аудит університету ім. Богомольця і виявила низку порушень, які Амосова повинна була усунути.

Повторна перевірка показала, що керівництво університету не усунуло грубі порушення в повному розмірі, а загальна сума збитків державі через це становила приблизно 3 млн гривень.

20 лютого 2018 року Амосову відсторонили від посади на час службової перевірки. Вона назвала рішення незаконним і заявила про погрози з боку Міністерства охорони здоров'я. Пізніше Адміністративний суд Києва відновив Амосову на посаді.

30 березня роботу Катерини Амосової за 2017 рік визнали незадовільною. Ректорка на засідання не з'явилася, хоча його заради неї вже раз переносили.

Того ж дня був підписаний наказ про розірвання контракту з Амосовою, згідно з яким вона була звільнена з посади ректорки НМУ з 16 квітня 2018 року.

26 квітня суд відновив її на посаді.

8 січня 2019 року МОЗ втретє розірвав із Амосовою контракт, яким звільнив її з поста ректорки.

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