"Нас там нет" не пройде: Україна піднесла Москві "подарунок" до Дня Росії

Подача меморандуму по справі України проти Росії про порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації є важливим етапом в залученні РФ до відповідальності.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент України Петро Порошенко, відзначивши символізм події.

"Дуже символічно, що Міжнародний Суд ООН визначив саме 12 червня - День Росії - для подачі Меморандуму. Подання Меморандуму у справі проти Росії - важливий етап в доказі того, що за всі свої протиправні дії РФ нести відповідальність", - зазначив президент.

Він нагадав, що незважаючи на те, що весь світ переконує Росію визнати неправомірність своїх дій та забратися з окупованих районів Донбасу та Криму, Росія і далі наполегливо бреше.

"Бреше, що це не вони окуповували українські землі, привезли Бук, яким збили МН-17, завезли Гради, яким обстріляли мирних жителів Маріуполя, Краматорська та Авдіївки та блокпост у Волновасі. Посадові особи РФ вперто брешуть, що не вербували терористів, які вчиняли вибухи в Одесі, Харкові та Києві. Брешуть і про те, що не виживають українців і кримських татар з Криму, дискримінуючи їх в умовах окупації. Подолати цю брехню можна лише правдою і доказами. Для цього нам потрібна позиція Міжнародного Суду ООН, який надасть належну оцінку діям РФ і не залишить їм можливості ховатися від відповідальності за черговими маніпуляціями та криками "це не ми" і "нас там нема", - заявив Порошенко.

Меморандум містить надзвичайний, як для практики Суду, кількість доказів. Це зроблено для того, щоб ні у кого не залишилося сумнівів, що Росія вчинила протиправні дії і повинна понести за це відповідальність.

"Попереду ще багато роботи по доведенню правди, але правда на нашому боці і тому ми будемо її відстоювати і захищати всіма належними засобами", - резюмував президент.

Подачу Меморандуму в суд ООН підтвердив і міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Сьогодні РФ отримає від нас своєрідний" подарунок "в МС ООН. Він важить близько 90 кг, складається з 17500 сторінок тексту і міститься в 29 томах", - написав він у своєму Twitter.

"Подаємо наш меморандум щодо фінансування тероризму та расової дискримінації", - додав він.

Сьогодні РФ получит від нас своєрідній "подарунок" в МС ООН. ВІН важіть около 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту и містіться в 29 томах. Подаємо наш меморандум по фінансуванню тероризму и расовій діскрімінації. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 12, 2018

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 квітня Міжнародний суд ООН оголосив відразу кілька рішень у справі за позовом України проти Росії. Так, суд визнав за собою юрисдикцію prima facie для розгляду даної справи .

Крім того, суд заявив, що Україна не надала достатньо доказів фінансування Росією тероризму. Разом з тим, Міжнародний суд ООН погодився на введення заходів за позовом України проти РФ в частині захисту національних меншин в Криму.

Також суд зобов'язав Україну і Росію повністю виконувати всі положення досягнутих в Мінську домовленостей.