"Нас дискредитують!" Депутатка пояснила скандали зі "слугами народу"

Народна депутатка України від президентської фракції Роксолана Підласа пояснила скандали навколо "Слуги народу" спробою дискредитації з боку конкурентів.

"Я би сказала, що 90% з того, що з'являється – це неправда. Звичайно, також з'являється і правдивий компромат", – заявила Підласа в програмі "Гостре питання" на ObozTV.

На її думку, причина такої лавини скандалів – у високому рейтингу СН.

"Чому скандал на скандалі? Тому що все-таки рейтинг партії "Слуга народу" залишається дуже високим. Наскільки я пам'ятаю, в жовтні соціологічна група "Рейтинг" показувала, що якби вибори відбулися наступної неділі, то за нас би проголосувало 49% виборців. Це дуже багато. Це більше, ніж за нас проголосувало на виборах. І всім політичним силам вигідно нас дискредитувати. Тому так багато компромату з'являється", – припустила нардепка.

Підласа також звернула увагу, що компромат почав з'являтися саме зараз, а не під час виборчих перегонів або першого місяця роботи Ради.

"Він з'явився саме зараз, коли ми дійсно показуємо, що виконуємо свої обіцянки і всі розуміють, що людям це подобається... Звичайно, вигідно бити по окремих членах фракції "Слуги народу" і сподіватися, що це кине тінь на всю політичну силу", – вважає вона.

Втім, зазначила політикиня, практично у будь-якої людини є свої таємниці, які вона би не хотіла показувати суспільству.

"Але той факт, що цю інформацію з минулого людей дістають і вкидають в суспільний простір – я розцінюю як інформаційну атаку. Ми не тільки про компромат говоримо. Про різні зливи листування, про "Джокера", різних пранкерів...", – уточнила Підласа.

"Слуги народу" опинилися замішаними в кількох гучних скандалах facebook.com/sluganarodu.official

OBOZREVATEL нагадує про головні скандали осені, в яких опинилися замішанами представники "Слуги народу":

Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в коментарі OBOZREVATEL припустив, що про скандали навколо "слуг народу" багато виборців можуть не знати.

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