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22 листопада • оновлено в 21:29
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"Нас дискредитують!" Депутатка пояснила скандали зі "слугами народу"

1.6т
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Народна депутатка України від президентської фракції Роксолана Підласа пояснила скандали навколо "Слуги народу" спробою дискредитації з боку конкурентів.

"Я би сказала, що 90% з того, що з'являється – це неправда. Звичайно, також з'являється і правдивий компромат", – заявила Підласа в програмі "Гостре питання" на ObozTV.

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На її думку, причина такої лавини скандалів – у високому рейтингу СН.

"Чому скандал на скандалі? Тому що все-таки рейтинг партії "Слуга народу" залишається дуже високим. Наскільки я пам'ятаю, в жовтні соціологічна група "Рейтинг" показувала, що якби вибори відбулися наступної неділі, то за нас би проголосувало 49% виборців. Це дуже багато. Це більше, ніж за нас проголосувало на виборах. І всім політичним силам вигідно нас дискредитувати. Тому так багато компромату з'являється", – припустила нардепка.

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Підласа також звернула увагу, що компромат почав з'являтися саме зараз, а не під час виборчих перегонів або першого місяця роботи Ради.

"Він з'явився саме зараз, коли ми дійсно показуємо, що виконуємо свої обіцянки і всі розуміють, що людям це подобається... Звичайно, вигідно бити по окремих членах фракції "Слуги народу" і сподіватися, що це кине тінь на всю політичну силу", – вважає вона.

Втім, зазначила політикиня, практично у будь-якої людини є свої таємниці, які вона би не хотіла показувати суспільству.

"Але той факт, що цю інформацію з минулого людей дістають і вкидають в суспільний простір – я розцінюю як інформаційну атаку. Ми не тільки про компромат говоримо. Про різні зливи листування, про "Джокера", різних пранкерів...", – уточнила Підласа.

"Слуги народу" опинилися замішаними в кількох гучних скандалах

"Слуги народу" опинилися замішаними в кількох гучних скандалах

facebook.com/sluganarodu.official

OBOZREVATEL нагадує про головні скандали осені, в яких опинилися замішанами представники "Слуги народу":

Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в коментарі OBOZREVATEL припустив, що про скандали навколо "слуг народу" багато виборців можуть не знати.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

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Читайте всі новини по темі "Скандали навколо "Слуги народу"" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Скандали навколо "Слуги народу" Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Роксолана Підласа
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Комментарии на сайте не модерированы
Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
У "Слуги народу" повилазили члени, обличчя яких виявилися настільки відразливими, що їх довелося оголосити фейками.
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