"Нас дискредитують!" Депутатка пояснила скандали зі "слугами народу"

Народна депутатка України від президентської фракції Роксолана Підласа пояснила скандали навколо "Слуги народу" спробою дискредитації з боку конкурентів.
"Я би сказала, що 90% з того, що з'являється – це неправда. Звичайно, також з'являється і правдивий компромат", – заявила Підласа в програмі "Гостре питання" на ObozTV.
На її думку, причина такої лавини скандалів – у високому рейтингу СН.
"Чому скандал на скандалі? Тому що все-таки рейтинг партії "Слуга народу" залишається дуже високим. Наскільки я пам'ятаю, в жовтні соціологічна група "Рейтинг" показувала, що якби вибори відбулися наступної неділі, то за нас би проголосувало 49% виборців. Це дуже багато. Це більше, ніж за нас проголосувало на виборах. І всім політичним силам вигідно нас дискредитувати. Тому так багато компромату з'являється", – припустила нардепка.
Підласа також звернула увагу, що компромат почав з'являтися саме зараз, а не під час виборчих перегонів або першого місяця роботи Ради.
"Він з'явився саме зараз, коли ми дійсно показуємо, що виконуємо свої обіцянки і всі розуміють, що людям це подобається... Звичайно, вигідно бити по окремих членах фракції "Слуги народу" і сподіватися, що це кине тінь на всю політичну силу", – вважає вона.
Втім, зазначила політикиня, практично у будь-якої людини є свої таємниці, які вона би не хотіла показувати суспільству.
"Але той факт, що цю інформацію з минулого людей дістають і вкидають в суспільний простір – я розцінюю як інформаційну атаку. Ми не тільки про компромат говоримо. Про різні зливи листування, про "Джокера", різних пранкерів...", – уточнила Підласа.
"Слуги народу" опинилися замішаними в кількох гучних скандалах
facebook.com/sluganarodu.official
OBOZREVATEL нагадує про головні скандали осені, в яких опинилися замішанами представники "Слуги народу":
справа про зґвалтування неповнолітньої нардепом від "Слуги народу" Романом Іванісовим ;
публікація в мережі аудіозаписи "дерибану" грошових потоків у Кривому Розі за участю "слуги народу" Юрія Корявченкова ("Юзіка");
секс-скандал із заступником міністра Олександрою Клітіною: з'явилися чутки, що вона нібито отримала посаду через ліжко;
поява Telegram-канал таємничого пранкера під ніком "Джокер", який пише народним депутатам і чиновникам нібито від імені високопосадовців (наприклад, генпрокурора Рябошапки або глави ОП Богдана), а потім публікує листування в мережі;
секс-скандал зі "слугою народу" Богданом Яременком, який попався на інтимному листуванні в Раді – нардеп домовлявся про зустріч з дівчатами за гроші;
звинувачення в продажі округів на виборах, висунуте проти СН виключеними з фракції депутатами Антоном Поляковим і Анною Скороход.
Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в коментарі OBOZREVATEL припустив, що про скандали навколо "слуг народу" багато виборців можуть не знати.
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