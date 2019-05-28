"Нас без нас одружили!" Вакарчук розповів, з ким йде на вибори

Політична сила "Голос", яку очолює музикант Святослав Вакарчук, не має наміру об'єднуватися з політичними брендами.

Однак партія готова об'єднуватися з людьми, які розділяють її ідеологію і принципи, заявив Вакарчук у відеозверненні на сторінці в Twitter (щоб подивитися, проскролльте до кінця сторінки).

"Тут деякі намагаються нас без нас одружити, тому розставлю крапки над "і" та офіційно заявляю: партія "Голос" не об'єднується з політичними брендами. Ми готові об'єднувати зусилля з людьми, які розділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а ні з брендами!" – сказав він.

Святослав Вакарчук Радіо Свобода

Лідер партії нагадав, що незабаром відбудеться з'їзд "Голоси" і на ньому в порядку денному не буде пункту про об'єднання з іншими політичними силами.

"Ми визнаємо цінність багатьох реформ, зроблених до нас, і ми йдемо в українську політику не руйнувати, а будувати. Але ми будемо руйнувати старі схеми, старі правила і стару політику, і ми будемо будувати політику нову", - уклав Вакарчук.

Партія # Голос НЕ об'єднується з політічнімі брендами. Ми Готові об'єднувати зусилля з людьми, что розділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а не з брендами! # ГолосЗмін pic.twitter.com/kwCFf1PKBK - Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 28 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вакарчук пообіцяв, що в його партії не буде людей, які є чинними народними депутатами, проте заявив про можливі винятки.

Також музикант пояснив, чому захотів знову стати народним депутатом, назвавши головне завдання його партії в парламенті.

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