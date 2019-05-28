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/Політика

"Нас без нас одружили!" Вакарчук розповів, з ким йде на вибори

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Політична сила "Голос", яку очолює музикант Святослав Вакарчук, не має наміру об'єднуватися з політичними брендами.

Однак партія готова об'єднуватися з людьми, які розділяють її ідеологію і принципи, заявив Вакарчук у відеозверненні на сторінці в Twitter (щоб подивитися, проскролльте до кінця сторінки).

"Тут деякі намагаються нас без нас одружити, тому розставлю крапки над "і" та офіційно заявляю: партія "Голос" не об'єднується з політичними брендами. Ми готові об'єднувати зусилля з людьми, які розділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а ні з брендами!" – сказав він.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Радіо Свобода

Лідер партії нагадав, що незабаром відбудеться з'їзд "Голоси" і на ньому в порядку денному не буде пункту про об'єднання з іншими політичними силами.

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"Ми визнаємо цінність багатьох реформ, зроблених до нас, і ми йдемо в українську політику не руйнувати, а будувати. Але ми будемо руйнувати старі схеми, старі правила і стару політику, і ми будемо будувати політику нову", - уклав Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Вакарчук пообіцяв, що в його партії не буде людей, які є чинними народними депутатами, проте заявив про можливі винятки.

  • Також музикант пояснив, чому захотів знову стати народним депутатом, назвавши головне завдання його партії в парламенті.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
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Козлова Юля
Козлова Юля
Моя 6лагoдaрнocть вceм тем, кто пoкaзал мнe этот чyдо-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁qi8djca Прocтo прoйдя опроc получила почти полyгодовyю зaрплaту)) Пользуйтесь, пока eсть возмoжность=)
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