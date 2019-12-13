Уважаемый г-н Президент! Уважаемый Министр Юстиции! Уважаемые господа народные депутаты! Вы правда не видите, что творится в стране, или вот это всё происходит под Вашим покровительством?!!..

Про какие успехи, доверие и процветание можно говорить, когда ваш народ как старый мотлох вышвыривают из собственных квартир?!!

Вы пишите красивые посты в соцсетях, даёте жизнеутверждающие интервью иностранным журналистам, излучаете оптимизм с экранов телевизоров, а у вас под носом отъявленные уголовники заливают клеем замки квартир, терроризируют семьи, лишают людей средств к существованию, вламываются в их нехитрое жильё и вышвыривают жителей вашей страны на улицу. Просто на улицу, под забор!!!

Вы без конца обещаете нам помощь и заботу, а вместо этого продолжаете нас растаптывать и уничтожать! Мы стараемся, сопротивляемся, из последних сил тянемся к свету, а вы ломаете нам кости и лишаете возможности даже карабкаться. Вы вещаете про диджетализацию и цифровой прогресс, в то время, как самыми дремучими средневековыми методами у людей забирают последнее, кровью и потом заработанное. Или вы считаете, что жить на улице – это так современно, просто последнее слово передовой мысли переселиться под забор??? Развод людей по класике лоховского жанра – это и есть буква вашего закона??? Разгул рэкета, безразличие полиции –это то самое правовое государство, которое вы обещали на недавних выборах??? Первый Заместитель Главы НБУ Рожкова вот уже вторую неделю на всю страну SOS кричит, караул – терроризируют её, права её Конституционные нарушают!!! А нас больше пяти лет терроризируют!!! И не словестно, фактически!!! Вы знали об этом, Катерина Викторовна?!! Вступились за нас?..

Хорошо Вам в нашей шкуре??? Вы назвали террористами заёмщиков, пришедших под стены НБУ просить у вас о ПОМОЩИ. ПРОСИТЬ, Катерина Ивановна. Не замки выпиливать и клеем их заливать, не грязными ботинками топтать ваше имущество, не на улицу ваших детей вышвыривать, мы всего лишь ПРОСИЛИ О ПОМОЩИ. Вы от одного СМС с угрозой в истерике, а знаете сколько таких сообщений заёмщики получили и получают??? Нет??? Вы утверждаете, что пострадавшим от банковского произвола должны помогать владельцы банков, а не вы ли собственноручно помогали этим владельцам выводить средства, не вашими ли руками эти банки обанкрочены??? Не вы ли зелёную улицу российскому Альфа-банку дали, не с вашей ли лёгкой руки заёмщики на краю пропасти оказались??? Плохая у вас логика, Катерина Рожкова, лицемерная. Терроризируют вас, а нищими безхатченками почему-то нас делают.

Нет-нет, я не голословно: 12.12.19, г. Боярка, ул. Седова, 5 – бандитами-коллекторами ВЫСВЕРЛЕНЫ ЗАМКИ, семье, проживающей в квартире указано на улицу (без вещей – зимой). Квартира поставлена на охрану. Кто орудует??? Коллектора банка-АГРЕССОРА!!! Вслушайтесь: АГ-РЕС-СО-Р в сердце Украины по хозяйски распоряжается нашим имуществом!!! Им уже мало нас на Востоке страны с лица Земли стирать, нужно ещё и изнутри партизанскую борьбу вести. Ау, СБУ, Вас ничего не смущает?!!

Министр юстиции, вам точно незнакомы люди, нарушающие право граждан Украины на жильё??? Министр МВД, Вас не смущают участившиеся случаи безнаказанных покушений на жизнь и имущество граждан Вашей страны???

До КАКИХ ПОР УГОЛОВНИКИ БУДУТ РАСПОРЯЖАТЬСЯ СУДЬБАМИ ЛЮДЕЙ???

Господа Народные депутаты, Вы и дальше будете стыдливо глазки от нашей проблемы отводить??? Вы чего ждёте???, Что бездомные заёмщики в воздухе рассосутся??? Может вмешаетесь, заступитесь, разберётесь?.. Нет, если каждый за себя – тогда так и скажите, вот правда! Скажите – что граждан вам защищать некогда, да и незачем – сами как то ребята защищайтесь. Но мы, наивные, всё ещё надеемся на торжество закона…

Огромное, огромное вам спасибо, господа политики, чиновники и министры за Вашу безупречную работу!

У меня сегодня незабываемый день рожденья: в свой личный праздник я и еще масса людей спасаем украинскую семью, помогаем ей восстановить торжество Конституции, защищаем закон и права человека. Браво!

Только мне кажется, что я за вас выполняю ВАШУ работу??? Ничего-ничего, не беспокойтесь, выпишите себе премию и дальше излучайте оптимизм. Мы уже привыкли без вас обходиться. Вот только кормить вас надоело. Очень сильно надоело.

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