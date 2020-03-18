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18 березня • оновлено в 14:17
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Шахов підтвердив, що заразився коронавірусом

50.3т
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Народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра" заразився смертельним коронавірусом COVID-19.

Свій діагноз 44-річний політик підтвердив у коментарі ТСН.

"Я сьогодні ізольований, займаюся дезінфекцією, з людьми не контактував. Температура знизилася, почуваюся нормально, сподіваюся, все буде добре. Не знаю, чому навколо цього здійнялася така паніка. Сьогодні (18 березня) був дзвінок із клініки і сказали, що швидше за все у вас підтверджується діагноз коронавірус", – повідомив Шахов.

Також депутат у Facebook повідомив, що перші симптоми хвороби у нього проявилися три дні тому.

"Почуваюся нормально. Почалося це 3 дні тому. Температура піднялася до 38 градусів. Тоді я викликав лікарів і здав спершу аналізи на грип. Але результати показали негативну форму. При цьому коронавірусу не виявили. Наступного дня я викликав лікарів, щоб вони перевірили мої легені. Мені дали прості рецепти, сказали пити більше води тощо. Але я наполіг, щоб узяли аналізи на коронавірус, і тільки сьогодні (18 березня) мені подзвонили з лабораторії і підтвердили хворобу", – додав він він.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Сергій Шахов
Місце
Україна
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Мля, сиди в Киеве, не суйся на донбасс!
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Родичева Алина
Родичева Алина
Так а где он сейчас? В каком городе?
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Американцы по быстрому закрыли лабораторию в Форте Детрик, которая занималась изучением короновирусов. В 2015 году журнал Nature опубликовал статью о том, что именно там в Форте Детрик был проведен успешный эксперимент по модификации коронавируса китайской летучей мыши, который способен уже без промежуточного животного проникать в клетки человека. Концы в воду .... так сказать
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