Шахов підтвердив, що заразився коронавірусом

Народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра" заразився смертельним коронавірусом COVID-19.

Свій діагноз 44-річний політик підтвердив у коментарі ТСН.

"Я сьогодні ізольований, займаюся дезінфекцією, з людьми не контактував. Температура знизилася, почуваюся нормально, сподіваюся, все буде добре. Не знаю, чому навколо цього здійнялася така паніка. Сьогодні (18 березня) був дзвінок із клініки і сказали, що швидше за все у вас підтверджується діагноз коронавірус", – повідомив Шахов.

Також депутат у Facebook повідомив, що перші симптоми хвороби у нього проявилися три дні тому.

"Почуваюся нормально. Почалося це 3 дні тому. Температура піднялася до 38 градусів. Тоді я викликав лікарів і здав спершу аналізи на грип. Але результати показали негативну форму. При цьому коронавірусу не виявили. Наступного дня я викликав лікарів, щоб вони перевірили мої легені. Мені дали прості рецепти, сказали пити більше води тощо. Але я наполіг, щоб узяли аналізи на коронавірус, і тільки сьогодні (18 березня) мені подзвонили з лабораторії і підтвердили хворобу", – додав він він.

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