На кордоні з ворогами України вже мали б стояти Дани, Саудити, Голанці, Китайці, Єгиптяни, Американці і захищати Українську землю.

Більшість великих агрохолдингів, навіть які б ви і не подумали, через акції чи напряму належить іноземцям, які, по суті, володіють українською землею.

Все більше і більше сільськогосподарської землі поглинають іноземці через купівлю корпоративних прав і укладання договорів користування землею, витісняючи, навіть, власних "глитаїв".

Остання афера з українською землею – купівля Саудитами (The Saudi Agricultural&Livestock Investment Co.) агроходингу "Мрія" з 221 тисяч гектарів землі. Разом з землею Саудити купили і кріпаків, як би власників землі - українців.

З відміною мораторію, ті, хто підм'яв під себе землю селянина, оформивши її в довгострокове користування, планують задаром її і викупити у цього ж самого зголоднілого і хворого селянина без ліків. А потім перепродати в кілька разів, а то і десятки разів, дорожче.

Земля зараз не належить селянину. Вона належить Данам, Саудитам, Голандцям, Китайцям, Єгиптянам, Американцям.

Так що, Українці вже захищають не свою землю?

Необхідно повертати землю українському народові, собі.

Необхідно не закон про обіг землі, необхідна земельна реформа. Необхідно працювати на своїй землі, а не думати як дорожче її продати.