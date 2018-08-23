"Народилася нація": Кучма озвучив головні досягнення за роки Незалежності

Головними досягненнями України за роки Незалежності є народження нації, збереження країною підтримки в світі, і те, що держава вистояла в умовах зовнішньої агресії.

Цю думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" озвучив колишній президент України Леонід Кучма, за словами якого, за 27-років незалежної історії українська влада наробила чимало помилок.

"По-перше, держава вистояла. Навіть у надскладних умовах зовнішньої агресії Україна не здалася. Триває боротьба за поновлення територіальної цілісності, не рухнула економіка, створена нова армія", - заявив він.

На думку екс-президента, за роки Незалежності народилася нація, яка усвідомила себе. Також сформувалося громадянське суспільство, яке "багато в чому випереджає владу й еліту".

"По-третє, Україна зберігає підтримку цивілізованого світу. Всупереч деяким прогнозам, "втома від України" не настала. Ми лишаємося важливим елементом збереження світоустрою, що існує", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Кучма назвав найпростіший спосіб закінчити війну на Донбасі.