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7 жовтня • оновлено в 18:13
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"Народ знає, що робити": Порошенко приєднався до всеукраїнського віче "Зупинемо капітуляцію"

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П’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко приєднався до Всеукраїнського віче на Майдані "Зупинимо капітуляцію".

Разом з дружиною Мариною він поспілкувався з учасниками акції, киянами та гостями міста, які прийшли на Майдан Незалежності 6 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Народ знає, що робити. І те, що сьогодні народ так проводить неділю – це означає, що він знає, що робить і він дуже любить Україну. Ми все правильно робимо. І те, що ви сьогодні тут – це абсолютно правильне рішення", – зазначив п’ятий президент України.

Петро Порошенко на Майдані

Петро Порошенко на Майдані

ASPI

"Формула Штайнмаєра" написана в Кремлі, до неї приліпити прізвище Штайнмаєра і Штайнмаєр не знав... І ніхто зміст цієї формули не знає і після того, які події відбуваються зараз – і знати не буде. Це чисто російський сценарій", – сказав Петро Порошенко, відповідаючи на запитання людей.

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П’ятий президент України також прокоментував заяви щодо розведення військ. "Особливо зараз, коли вони кажуть, що вони збираються відступати по всій лінії – це точно ні з військової, ні з політичної точки зору робити не можна", – сказав він.

Люди скандували "Порошенко!" та фотографувались з п’ятим президентом України. Петро Порошенко разом з людьми заспівали гімн України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 6 жовтня, небайдужі українці влаштували масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра" у низці найбільших міст. Вони побоюються, що цей крок призведе до повної капітуляції держави перед країною-агресором Росією.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Майдан проти капітуляції
Особи
Петро Порошенко Марина Порошенко
Місце
Україна
Теги
протест Формула Штайнмаєра Партія "Європейська солідарність"
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Широков Юра
Широков Юра
Реванш-это и есть Петя Порошенко, опомнитесь люди ,это порох рвется к власти ,любым путем ,к корыту его мечта..опять Петя хочет залезть на Трон, на шее Украинцев,,Аза воровские дела он что уже не будет отвечать??
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Широков Юра
Широков Юра
Педро порох---Иуда
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Широков Юра
Широков Юра
Народ что то быстро забыл как ворюга порох нагибал всю Украину ,а на словах пел как соловей Педро порох --Иуда.
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