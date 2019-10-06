"Народ знає, що робити": Порошенко приєднався до всеукраїнського віче "Зупинемо капітуляцію"

П’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко приєднався до Всеукраїнського віче на Майдані "Зупинимо капітуляцію".

Разом з дружиною Мариною він поспілкувався з учасниками акції, киянами та гостями міста, які прийшли на Майдан Незалежності 6 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Народ знає, що робити. І те, що сьогодні народ так проводить неділю – це означає, що він знає, що робить і він дуже любить Україну. Ми все правильно робимо. І те, що ви сьогодні тут – це абсолютно правильне рішення", – зазначив п’ятий президент України.

Петро Порошенко на Майдані ASPI

"Формула Штайнмаєра" написана в Кремлі, до неї приліпити прізвище Штайнмаєра і Штайнмаєр не знав... І ніхто зміст цієї формули не знає і після того, які події відбуваються зараз – і знати не буде. Це чисто російський сценарій", – сказав Петро Порошенко, відповідаючи на запитання людей.

П’ятий президент України також прокоментував заяви щодо розведення військ. "Особливо зараз, коли вони кажуть, що вони збираються відступати по всій лінії – це точно ні з військової, ні з політичної точки зору робити не можна", – сказав він.

Люди скандували "Порошенко!" та фотографувались з п’ятим президентом України. Петро Порошенко разом з людьми заспівали гімн України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 6 жовтня, небайдужі українці влаштували масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра" у низці найбільших міст. Вони побоюються, що цей крок призведе до повної капітуляції держави перед країною-агресором Росією.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!