Нардепу від "ЄС" Зінкевич, яка повторно захворіла на коронавірус, стало гірше

Кирило Лютий Політика 00:52, 13.10.2020

Стан народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Яни Зінкевич погіршився, їй призначили антибіотики.

Про це вона повідомила ввечері в понеділок, 12 жовтня, в Facebook. Зінкевич розповіла, що здала ще один тест на COVID-19, який показав позитивний результат.

"Знову зник нюх, повністю. Та смак майже повністю. Тримається субфібрильна температура. Тому зараз продовжую працювати з дому та бути на самоізоляції. За два дні оцінимо мій стан, та буде прийнято рішення коли здавати тест. Поки що, нажаль, хвороба не відступає. Але на щастя без крайнощів, серйозних ускладнень немає", – розповіла нардеп.

Як писав OBOZREVATEL, Зінкевич повідомила про те, що повторно захворіла на коронавірус, 30 вересня. Пізніше вона перерахувала симптоми і зазначила, що головним індикатором була сильна втома.

Також раніше COVID-19 заразився п'ятий президент Петро Порошенко, але його недавно виписали з лікарні.

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