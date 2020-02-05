Нардепку викликали у ДБР для вручення підозри: у чому звинувачують

Народного депутата Софію Федину викликали в Державне бюро розслідувань для вручення підозри.

Повістку про виклик підписав генеральний прокурор Руслан Рябошапка, сказано на сайті Офісу генерального прокурора.

Федину чекають у будівлі ДБР 6 лютого, об 11:00.

"Повістка про виклик спрямована за адресою її реєстрації, фактичного проживання і за місцем роботи. Відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України Федина Софія вважається належним чином повідомленою, проте для запобігання спекуляціям по необізнаності про виклик додатково публікуємо порядку на офіційному сайті Офісу генерального прокурора", – йдеться в повідомленні.

gp.gov.ua

gp.gov.ua

Відзначимо, що Фединій закидають погрозу вбивством президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Нардеп з фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтер Маруся Звіробій записали відео, в якому звинуватили президента Володимира Зеленського в здачі інтересів України і відзначили, що він "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

Незабаром за скандальну заяву на Федина відкрили кримінальне провадження за "закликів до вбивства людини і до повалення державної влади".

Державне бюро розслідувань запропонував парламенту позбавити Федина депутатського імунітету для залучення її до відповідальності.

Сама Федина поскаржилася, що на її адресу почали надходити погрози.

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