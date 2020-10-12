Нардепка Зінкевич перерахувала симптоми повторного зараження COVID-19

Повторне захворювання на коронавірус можливо, і воно відрізняється від першого низкою примітних симптомів.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповіла народна депутатка від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич. На COVID-19 вона перехворіла пів року тому, а в жовтні знову отримала позитивний тест.

"Трохи підвищилася температура (вечорами вона досягала 37,2, а вдень була нормальна), з'явилася сильна втома... Якщо говорити про нюх, він у мене зник ще минулого разу і так і не з'явився. Смак не зникав, але він ще не повністю відновився після першого разу. Є невеликий нежить", – зазначила депутатка.

Вона підкреслила, що головним у цих симптомах стало відчуття сильної втоми. За її словами, під час першого зараження все було по-іншому.

Тоді, згадує нардепка, у неї раптом піднялася висока температура. Водночас ні кашлю, ні нежитю не спостерігалося.

"Оскільки в мене є інвалідність і певні специфічні захворювання, пов'язані з нею, подумала, що це пієлонефрит. Почала приймати ліки, але і наступного дня температура залишалася високою – 39,5 градуса. А на третій день стало дуже важко дихати, з'явилося прискорене серцебиття. Оскільки я навчаюся на медика, зрозуміла, що це пневмонія", – пояснила Зінкевич.

Як писав OBOZREVATEL, про повторне зараження COVID-19 Яна Зінкевич повідомила 30 вересня. Тоді ж вона розповіла, що до цього вже перехворіла на коронавірус.