Нардепка від "Слуги народу", що плакала в Раді, порушила заборону фракції

Депутатка Верховної Ради від партії "Слуга народу" Анна Скороход прийшла на ефір програми "Голос народу" на телеканалі "112 Україна" всупереч забороні від фракції.

Про це повідомляє видання "Страна". Разом з Анною Скороход на ефір прийшов бізнесмен Олексій Алякін.

Анна Скороход Скріншот відео

Коментуючи питання журналістів, чому нардеп розплакалася на засіданні Ради, Скороход заявила, що у фракції не зважають на думку депутатів, та ігнорують їх правки до законів. При цьому вона також наголосила, що є вільною людиною і "заборони на неї не діють", тому вона прийшла на ефір.

Анна Скороход

Під час виступу в ефірі шоу Скороход підтримала процес розведення військ на Донбасі. За її словами, необхідно домовлятися та "йти до світла".

Разом з Анною Скороход на ефір прийшов бізнесмен Олексій Алякін, якого в ЗМІ називають її цивільним чоловіком. У розмові з виданням Алякін підтвердив свої відносини зі Скороход.

Анна Скороход

Відзначимо, що раніше нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко, який виступив на російському ТБ, заявив, що у фракції немає заборони на участь депутатів в російських токшоу, однак їм заборонено ходити на три українські телеканали – 112 Україна, Newsone і Zik .

Нагадаємо, раніше Ганна Скороход розплакалася у Верховній Раді через небажання колег розглядати запропоновані нею правки до законопроекту про анбандлінге в НАК "Нафтогаз".

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