Нардепка в Раді попалася на інтимному листуванні з жінкою. Фото
Народну депутатку від групи "За майбутнє" Ірину Констанкевич підловили в парламенті на інтимному листуванні з невідомою жінкою.
Відповідні знімки оприлюднило видання "Апостроф", на яких видно, про що спілкувалися співрозмовники (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця сторінки).
"Як би я хотіла зараз бути поруч з Вами ... Сьогодні вночі я думками з Вами. Знайшла в холодильнику салямі до вина. А так хотілося б зараз, щоб Ви пригостили мене сиром", – пише жінка Констанкевич в чаті.
Вона також уточнює, чи можна з нею зв'язатися, на що депутатка відповідає, що "чекає дзвінка щовечора".
Також Констанкевич попросила колегу зробити її фото на робочому місці і відправила його співрозмовниці після голосового повідомлення.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді зняли особисту переписку народної депутатки від партії "Слуга народу" Олену Криворучкіну.