Нардепка в Раді попалася на інтимному листуванні з жінкою. Фото

Народну депутатку від групи "За майбутнє" Ірину Констанкевич підловили в парламенті на інтимному листуванні з невідомою жінкою.

Відповідні знімки оприлюднило видання "Апостроф", на яких видно, про що спілкувалися співрозмовники (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця сторінки).

Особисте листування нардепки Констанкевич.

"Як би я хотіла зараз бути поруч з Вами ... Сьогодні вночі я думками з Вами. Знайшла в холодильнику салямі до вина. А так хотілося б зараз, щоб Ви пригостили мене сиром", – пише жінка Констанкевич в чаті.

Вона також уточнює, чи можна з нею зв'язатися, на що депутатка відповідає, що "чекає дзвінка щовечора".

У нардепки запитали, чи можна з нею зв'язатися.

Також Констанкевич попросила колегу зробити її фото на робочому місці і відправила його співрозмовниці після голосового повідомлення.

Нардепка Констанкевич відправила своє фото.

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