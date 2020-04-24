Нардепка Скороход отримала негативний тест на коронавірус

Ірина Кулініч Політика 11:23, 24.04.2020 Оновлено: 12:15, 24.04.2020

Народна депутатка Анна Скороход та її новонароджена дитина почали одужувати від коронавірусу – результати їхніх аналізів вперше виявилися негативними.

Радісною новиною вона поділилася в п'ятницю, 24 квітня, у своєму Telegram-каналі.

"У нас перші негативні тести ПЦР!" – написала депутатка.

Еспресо

Нагадаємо, 15 квітня Скороход розповіла, що вони з сином повторно здали тест на коронавірус, який виявився позитивним. Загалом нардепка провела в лікарні вже майже 20 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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