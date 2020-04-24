Нардепка Скороход отримала негативний тест на коронавірус

Народна депутатка Анна Скороход та її новонароджена дитина почали одужувати від коронавірусу – результати їхніх аналізів вперше виявилися негативними.
Радісною новиною вона поділилася в п'ятницю, 24 квітня, у своєму Telegram-каналі.
"У нас перші негативні тести ПЦР!" – написала депутатка.
Еспресо
Нагадаємо, 15 квітня Скороход розповіла, що вони з сином повторно здали тест на коронавірус, який виявився позитивним. Загалом нардепка провела в лікарні вже майже 20 днів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про зараження Анни Скороход коронавірусом стало відомо 28 березня. Нещодавно депутатка зробила другий позитивний тест і з'ясувалося, що вона також заразила коронавірусом свого новонародженого сина,
Раніше Скороход скаржилася на слабкість і головний біль. Вона розповідала, що не відчуває запахів і постійно спить.
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