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24 квітня • оновлено в 12:34
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Нардепка Скороход отримала негативний тест на коронавірус

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Народна депутатка Анна Скороход та її новонароджена дитина почали одужувати від коронавірусу – результати їхніх аналізів вперше виявилися негативними.

Радісною новиною вона поділилася в п'ятницю, 24 квітня, у своєму Telegram-каналі.

"У нас перші негативні тести ПЦР!" – написала депутатка.

Нардепка Скороход отримала негативний тест на коронавірус

Еспресо

Нардепка Скороход отримала негативний тест на коронавірус

Нагадаємо, 15 квітня Скороход розповіла, що вони з сином повторно здали тест на коронавірус, який виявився позитивним. Загалом нардепка провела в лікарні вже майже 20 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Ганна Скороход
Місце
Україна
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