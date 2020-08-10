Нардепка опублікувала звернення "слуг народу" щодо протестів у Білорусі

Депутати від президентської партії "Слуга народу" висловили занепокоєння щодо розвитку подій довкола виборів президента Білорусі й закликали владу сусідньої країни до прояву демократії.

Звернення виклала на своїй сторінці у Facebook заступниця голови фракції СН у Верховній Раді Євгенія Кравчук. Його попросили підтримати й всіх депутатів демократичних фракцій ВРУ.

"З огляду на близькість і спорідненість народів наших країн вважаємо за необхідне висловити підтримку волі білоруського народу обирати представницькі органи влади, включно з президентом, у демократичний правовий спосіб", – йдеться в заяві.

Депутати нагадали, що свого часу український народ заплатив високу ціну за відданість таким принципам. І саме пам’ять про ці жертви спонукає закликати білоруську владу проявляти стриманість щодо протестувальників, не допустити порушення прав людини за реалізації білорусами одного з основоположних прав – на мирний протест.

На переконання нардепів від "Слуги народу", протести в Білорусі викликані численними повідомленнями про порушення та певні непрозорі події, які відбувалися під час виборчої кампанії та в день голосування 9 серпня. Задля збереження миру, спокою та суспільної злагоди в Білорусі вони й закликали представників відповідних гілок влади та державних інституцій дружньої країни-сусідки якнайшвидше надати достовірні та чіткі відповіді на запитання протестувальників.

"Від відкритості, чесності, прозорості та стриманості всіх сторін та учасників виборів залежить не лише суспільна злагода в Білорусі, але й збереження та зміцнення її суверенності, подальше визнання результатів виборів світовою спільнотою, а отже – міжнародна підтримка та захист державності дружньої нам країни. Хай живе вільна та незалежна Білорусь!" – підсумували у зверненні "слуги народу", закликавши підтримати його всіх депутатів демократичних фракцій ВРУ.

Варто зазначити, що раніше колега Кравчук, депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко достроково привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі. На своїй сторінці у Fаcebook він подякував йому за "душевне ставлення до України". Водночас "слуга" навіть не згадав про протести й затримання мітингувальників у Мінську.

Звернення депутатів від "Слуги народу" (Facebook Yevheniya Kravchuk)

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо протестів у Білорусі й закликав відмовитися від вуличного насильства.