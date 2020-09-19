Нардепка Констанкевич показала повне листування, за яким її заскочили в Раді

Народна депутатка від групи "За майбутнє" Ірина Констанкевич виправдалася за своє "інтимне" листування з дівчиною у Верховній Раді.

Як розповіла політкиня на своїй сторінці у Facebook, їй писала колишня студентка Юлія, яка 23 червня привітала її з днем народження (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У відповідь я виставила [фото], як мене вітає сім'я. Далі моя колишня студентка, випускниця 17-річної давності, пише, що вона заздрить, що я із сім'єю, а вона в одній з далеких європейських країн", – розповіла Констанкевич.

Політкиня показала листування. Скриншот

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Вона також написала співрозмовниці, що чекає дзвінка. "А тепер друге повідомлення, 17 вересня, в її день народження, в її ювілей, і я теж привітала голосовим повідомленням. Я витратила 1 хвилину депутатського часу на це", – заявила жінка.

Констанкевич сказала, що громадськість роздула "брудну і некрасиву" історію, але між ними стоїть лише "дружба філологів, учня і вчителя".

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