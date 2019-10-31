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31 жовтня • оновлено в 18:30
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Нардепів засікли з дивними предметами в Раді. фото

2.6т Читати матеріал російською

Під час засідання Верховної Ради 31 жовтня журналісти помітили у народних депутатів цікаві аксесуари.

Як повідомляє фотокореспондент видання "Апостроф " Олександр Гончаров, один з народних обранців приніс з собою в будівлю парламенту спінер, а інший - еспандер (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

Так, спінер був помічений у народного обранця Дмитра Люботи з парламентської фракції "Слуга народу".

Нардепів засікли з дивними предметами в Раді

Нардепів засікли з дивними предметами в Раді

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Еспандер виявився у нардепа Андрія Кожем'якіна з "Батьківщини".

Нагадаємо, раніше народного депутата від "Слуги народу" Дмитра Люботи вже помітили на засіданні Верховної Ради з еспандером в руках.

Нардепів засікли з дивними предметами в Раді. фото

Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу ВО Батьківщина
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Каждый дрочит, как он хочет)))
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Журналисты за этим туда ходят?
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
И ? Не с резиновыми же чл*нами
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