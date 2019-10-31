Нардепів засікли з дивними предметами в Раді. фото

Під час засідання Верховної Ради 31 жовтня журналісти помітили у народних депутатів цікаві аксесуари.

Як повідомляє фотокореспондент видання "Апостроф " Олександр Гончаров, один з народних обранців приніс з собою в будівлю парламенту спінер, а інший - еспандер (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

Так, спінер був помічений у народного обранця Дмитра Люботи з парламентської фракції "Слуга народу".

Нардепів засікли з дивними предметами в Раді

Еспандер виявився у нардепа Андрія Кожем'якіна з "Батьківщини".

Нагадаємо, раніше народного депутата від "Слуги народу" Дмитра Люботи вже помітили на засіданні Верховної Ради з еспандером в руках.

Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL:

народний депутат Ілля Ківа попався на "рукоблудстві" у залі Верховної Ради. Інцидент стався 2 жовтня. На відео видно, як Ківа розмовляв з дівчиною Юлією з Одеси під час засідання. Потім нардеп відклав телефон і почав чесати область паху.

Пізніше він назвав цей ролик монтажем, однак висловив упевненість, що кожен чоловік займається "рукоблуддям".

Крім того, Ківа запропонував скликати пресконференцію для свого статевого органу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!