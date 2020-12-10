Нардепів від "Голосу" і "Слуги народу" пригостили в прямому ефірі "Мівіною": один їсти відмовився. Відео

Нардепу від "Голосу" Ярославу Железняку та нардепу від "Слуги народу" Данилу Гетманцеву запропонували спробувати вермішель швидкого приготування в прямому ефірі.

Дегустація відбулася в ефірі програми "Гроші на життя" на каналі "Україна 24". Ведучий Олексій Суханов запропонував народним депутатам спробувати їжу простих українців.

У програмі обговорювали матеріальну підтримку українців, які втратили роботу через пандемію COVID-19, і виплату їм від держави 8 тисяч гривень.

Железняк навіть не доторкнувся до своєї тарілки, заявивши, що з дитинства не їсть ні макаронні вироби, ні пельмені. Щоправда, він погодився понюхати їжу, зазначивши, що пахне знайомою всім "Мівіною".

Гетманцев спробував вермішель, але судячи з вигляду нардепа, блюдо йому не сподобалося.

"Так, не фонтан", – зізнався глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, працюючим українцям і фізособам-підприємцям, які втратять частину доходу через посилення карантину, роздадуть по 8 тисяч гривень. На це з бюджету планують витратити понад 10 млрд грн. Це передбачено законопроектом №4430, який 4 грудня в цілому 302 голосами прийняла Верховна Рада.