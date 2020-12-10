Нардепів від "Голосу" і "Слуги народу" пригостили в прямому ефірі "Мівіною": один їсти відмовився. Відео

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
3,0 т.
Нардепів пригостили вермішеллю швидкого приготування

Нардепу від "Голосу" Ярославу Железняку та нардепу від "Слуги народу" Данилу Гетманцеву запропонували спробувати вермішель швидкого приготування в прямому ефірі.

Дегустація відбулася в ефірі програми "Гроші на життя" на каналі "Україна 24". Ведучий Олексій Суханов запропонував народним депутатам спробувати їжу простих українців.

У програмі обговорювали матеріальну підтримку українців, які втратили роботу через пандемію COVID-19, і виплату їм від держави 8 тисяч гривень.

Железняк навіть не доторкнувся до своєї тарілки, заявивши, що з дитинства не їсть ні макаронні вироби, ні пельмені. Щоправда, він погодився понюхати їжу, зазначивши, що пахне знайомою всім "Мівіною".

Гетманцев спробував вермішель, але судячи з вигляду нардепа, блюдо йому не сподобалося.

"Так, не фонтан", – зізнався глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, працюючим українцям і фізособам-підприємцям, які втратять частину доходу через посилення карантину, роздадуть по 8 тисяч гривень. На це з бюджету планують витратити понад 10 млрд грн. Це передбачено законопроектом №4430, який 4 грудня в цілому 302 голосами прийняла Верховна Рада.

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