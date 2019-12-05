У Раді існує "каста обраних": Ар'єв показав документ

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв розповів, що парламентаріїв у Верховній Раді розділили на "касти" і надали їм різне матеріальне забезпечення.

Підтверджувальний документ – порядок, затверджений керівником Апарату ВРУ, – він показав на сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Це не жарт, хоча я над цим документом із ранку ржу постійно: у Верховній Раді, виявляється, існує побутовий кастовий поділ. Ніколи раніше не звертав уваги, але потрапили на очі папери, які, звичайно, не брешуть", – написав він.

У Раді існує "каста обраних": документ

Так, з'ясувалося, що за внутрішніми вказівками в Раді звичайним нардепам і їх помічникам видають тільки радіоприймач. Заступник голови комітету отримує бонусом також холодильник.

Першому заступнику голови комітету згідно з документом повинні дати електрочайник.

Особливої ж честі, за словами Ар'єва, удостоїлися глави комітетів і парламентських фракцій – вони можуть розраховувати також на журнальний столик і підставку під телевізор.

Facebook Володимира Ар'єва

Facebook Володимира Ар'єва

Facebook Володимира Ар'єва

Facebook Володимира Ар'єва

"Страшно уявити, що за аналогічним документом належить заступникам голови ВР і самому спікеру. Однак, ці папери почитати чомусь не дають. Живу з цим знанням. Бюрократія непереможна!" – прокоментував Ар'єв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 грудня в Раді запам'яталося одразу декількома інцидентами. Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський напав на колегу по фракції Гео Лероса. Ще кілька народних депутатів спіймали за лагодженням зламаного крісла.

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