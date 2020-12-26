Нардепів-"слуг" навчили не здіймати паніки через коронавірус-мутант

Депутатам "Слуги народу" підготували документ із порадами, як не перебільшувати загрозу від нового "британського" штаму коронавірусу, який заразніший на 70%.

Робота аналітичного та інформаційного відділів фракції опинилася в розпорядженні "Бабель". У партії пояснили, чому Кабінет міністрів України не ухвалив рішення про заборону авіасполучення з Британією.

"По-перше, між нашими країнами і так діє візовий режим, який уже обмежує кількість мандрівників. По-друге, зараз в Україну з Британії переважно повертаються наші громадяни. Тому в разі закриття авіасполучення довелося б забезпечувати для них можливість повернутися додому", – йдеться в документі.

Крім того, депутатам порадили не боятися процесу мутації вірусів, оскільки вони "постійно мутують природним чином". Як приклад "слугам" навели вірус грипу, який, за словами вчених, "мутує частіше".

У документі йдеться про те, що в Україні в кінці грудня через новий штам коронавірусу змінять ПЛР-системи. Це відбудеться після того, як Британія опублікує результати досліджень.

Також депутатів закликали говорити про те, що зараз відсутні підтвердження того, що новий штам COVID-19 не реагуватиме на розроблені вакцини.

"У темі про вакцинацію взагалі багато спекуляцій, тому не робімо необґрунтованих висновків, не маючи відповідних даних. Зрозуміло, що всі вакцини буде швидко перевірено на здатність реагувати і на цей новий штам, який набув такого поширення в Британії. Ми обов'язково дізнаємося про результати", – порадили автори документа.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський вважає, що в нашій країні є такі люди, які можуть самі купити вакцину від коронавірусу. Але, за його словами, вісім мільйонів доз вакцини від COVID-19 вистачить для того, щоб безплатно вакцинувати українців.