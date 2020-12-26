Нардепів- "слуг" навчили не розводити паніку через коронавірус-мутант

Депутатам "Слуги народу" підготували документ з порадами, як не перебільшувати загрозу від нового "британського штаму" коронавірусу, який заразніше на 70%.

Робота аналітичного та інформаційного відділів фракції опинилася в розпорядженні "Бабель". У партії пояснили, чому Кабінет міністрів України не прийняв рішення про заборону авіасполучення з Британією.

"По-перше, між нашими країнами і так діє візовий режим, який вже обмежує кількість мандрівників. По-друге, зараз в Україну з Британії переважно повертаються наші громадяни. Тому в разі закриття авіасполучення довелося б забезпечувати для них можливість повернутися додому", – йдеться в документі.

Крім того, депутатам порадили не боятися процесу мутації вірусів, оскільки вони "постійно мутують природним чином". Як приклад "слугам" привели вірус грипу, який, за словами вчених, "мутує частіше".

У документі говориться, що в Україні в кінці грудня через новий штам коронавірусу змінять ПЛР-системи. Це відбудеться після того, як Британія опублікує результати досліджень.

Також депутатів закликали говорити про те, що зараз відсутні підтвердження того, що новий штам COVID-19 не реагуватиме на розроблені вакцини.

"У темі про вакцинацію взагалі багато спекуляцій, тому давайте не будемо робити необґрунтованих висновків, не маючи відповідних даних. Зрозуміло, що всі вакцини будуть швидко перевірені на здатність реагувати і на цей новий штам, який набув такого поширення в Британії. Ми обов'язково дізнаємося про результати", – порадили автори документу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський вважає, що в нашій країні є такі люди, які можуть самі купити вакцину від коронавірусу. Але, за його словами, вісім мільйонів доз вакцини від COVID-19 вистачить для того, щоб безкоштовно вакцинувати українців.