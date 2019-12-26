Нардепів пронесло: КСУ "завернув" жорсткий закон Зеленського

Конституційний суд України визнав неконституційним законопроєкт президента Володимира Зеленського №1027, в якому позначені додаткові підстави для дострокового припинення повноважень нардепа.

Про це повідомило OBOZREVATEL джерело в КСУ. Як стало відомо, зазначений законопроєкт не відповідає 157-й і 158-й статтям Конституції України.

Офіційно рішення КСУ буде оприлюднено вже 26 грудня.

Згідно із законопроєктом №1027, повноваження нардепа могли б бути припинені, якщо суд звинуватить депутата в "кнопкодавстві", якщо народний обранець буде відсутній на третині пленарних засідань Ради без поважної причини, а також якщо він перестав бути громадянином України або ж виїхав на ПММ до іншої країни.

Суд визнав неконституційним жорсткий закон Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада направила до Конституційного суду законопроєкт №1027 про позбавлення нардепів повноважень за неперсональне голосування (кнопкодавство) й прогули.

За внесення змін до ст.81 Конституції проголосували 279 народних депутатів під час засідання 3 вересня.

Законопроєкт був ініційований президентом України Володимиром Зеленським 29 серпня, який запропонував у такий спосіб доповнити перелік випадків дострокового припинення повноважень народного депутата.

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