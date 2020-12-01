Нардепів підловили за "відпочинком" у Раді. Фото

Народних депутатів Україні спіймали за відпочинком і розмовами по телефону під час пленарного засіданні Верховної Ради.

Воно відбулося у вівторок, 1 грудня. Знімки зробив фотокореспондент видання "Апостроф" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як одна з парламентарок прилягла, закинувши голову на спинку крісла, й чи то заснула, чи то просто вирішила в такий спосіб відпочити.

Нардепів спіймали за відпочинком на засіданні ВРУ

Очевидно, нардепи вирішили розбудити колегу. На фото можна помітити, як один із них торкається її руки, а вже на іншому знімку з погляду жінки видно, що це їй, ймовірно, не сподобалося.

Прикметно, що поряд сиділа інша парламентарка, яка весь цей час спокійно спілкувалася по телефону.

Нардепи під час засідання ВРУ

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