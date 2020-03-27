Головна Новини
27 березня • оновлено в 09:17
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Нардепів можуть позбавити зарплат через коронавірус: у Раді з'явився гучний проєкт

5.8т
Читати матеріал російською

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, згідно з яким всі зарплати народних депутатів передадуть на боротьбу з пандемією коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Ініціатором документа №3256, текст якого з'явився на сайті парламенту, виступив позафракційний нардеп Антон Яценко.

Він пояснив, що лікарі не в змозі діагностувати коронавірус на всій території України, оскільки досі в багатьох регіонах України відсутні в достатній кількості діагностичні тест-системи та захисні засоби для медперсоналу.

Нардепів можуть позбавити зарплат: у Раді з'явився гучний документ

Нардепів можуть позбавити зарплат: у Раді з'явився гучний документ

112 Україна

"Ситуація ускладнюється ще тим, що в державі відсутнє необхідне устаткування (зокрема, апарати штучної вентиляції легенів), і лікарські засоби для боротьби з вірусом. У результаті зростають показники смертності від цієї інфекції", – пише парламентарій.

Він запропонував заробітну плату народних депутатів України та виплати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, направляти на закупівлю (з подальшою передачею в лікарні) медичних засобів, виробів, обладнання, зокрема на закупівлю якісних і надійних засобів індивідуального захисту медпрацівників (респіраторів, масок, рукавичок , костюмів і халатів, захисних окулярів), а також на придбання діагностичних тест-систем для виявлення коронавірусу COVID-19, апаратів штучної вентиляції легенів, кардіомоніторів, газових аналізаторів, кисневих концентраторів, дезінфікуючих засобів та медикаментів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Яценко є фігурантом багатьох гучних скандалів. Чим відзначився нардеп, читайте в нашому матеріалі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Антон Яценко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
8
Смішно
8
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Особисті фінанси

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги