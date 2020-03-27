У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, згідно з яким всі зарплати народних депутатів передадуть на боротьбу з пандемією коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Ініціатором документа №3256, текст якого з'явився на сайті парламенту, виступив позафракційний нардеп Антон Яценко.

Він пояснив, що лікарі не в змозі діагностувати коронавірус на всій території України, оскільки досі в багатьох регіонах України відсутні в достатній кількості діагностичні тест-системи та захисні засоби для медперсоналу.

Нардепів можуть позбавити зарплат: у Раді з'явився гучний документ 112 Україна

"Ситуація ускладнюється ще тим, що в державі відсутнє необхідне устаткування (зокрема, апарати штучної вентиляції легенів), і лікарські засоби для боротьби з вірусом. У результаті зростають показники смертності від цієї інфекції", – пише парламентарій.

Він запропонував заробітну плату народних депутатів України та виплати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, направляти на закупівлю (з подальшою передачею в лікарні) медичних засобів, виробів, обладнання, зокрема на закупівлю якісних і надійних засобів індивідуального захисту медпрацівників (респіраторів, масок, рукавичок , костюмів і халатів, захисних окулярів), а також на придбання діагностичних тест-систем для виявлення коронавірусу COVID-19, апаратів штучної вентиляції легенів, кардіомоніторів, газових аналізаторів, кисневих концентраторів, дезінфікуючих засобів та медикаментів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Яценко є фігурантом багатьох гучних скандалів. Чим відзначився нардеп, читайте в нашому матеріалі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!