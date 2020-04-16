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16 квітня • оновлено в 11:49
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Нардепи звернулися до влади через справу проти Чорновол

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Депутати та громадські діячі, які прийшли під Печерський суд, де 16 квітня обиратимуть запобіжний захід активістці Революції Гідності та ексдепутатці Тетяні Чорновол, заявили, що ця справа – відверта атака на учасників Майдану.

За словами активістів, справа проти Чорновол свідчить про посилення проросійських реваншистів в оточенні президента Володимира Зеленського.

"Генпрокурор Венедіктова намагається ініціювати скасування закону про амністію майданівців, і зараз почалося переслідування Тетяни Чорновол. Вчора я особисто отримав вісточку так само від ДБР чи "Державного бюро репресій", мене викликають на допит у справі організації міжнародного форуму, присвяченому Голодомору два роки тому. Отже ми бачимо, що репресії не зупиняються. Ми бачимо, що зараз головним об’єктом цих репресій є опозиційна сила "Європейська солідарність", – застеріг народний депутат Володимир В‘ятрович.

"Не злякались Януковича, не злякаємося і Зеленського!" Нардепи звернулися до влади через справу проти Чорновол

Він наголосив, що те, що зараз відбувається, це реванш антимайдана.

"Тоді антимайдан програв через нашу здатність до мобілізації і солідарності. Я переконаний, що програє і тепер. Закликаємо всіх об’єднуватися. Я як історик знаю, що великі репресії і великий терор в 37 і 38 роках теж починався з маленьких затримань людей", – зазначив депутат.

За словами нардепа Андрія Парубія, переслідування Чорновол – це намагання переписати історію Майдану і національно-визвольної боротьби сценаристами з Кремля. Сьогодні їхніми інструментами, на переконання Парубія, стали українські правоохоронні органи і українська влада на чолі з президентом.

"Не злякались Януковича, не злякаємося і Зеленського!" Нардепи звернулися до влади через справу проти Чорновол

"Вони намагаються показати Майдан як переворот. Після того наша боротьба за незалежність буде сприйматися як щось незаконне і нелегітимне. Це не є окремий епізод, це загальна, масштабна атака, інформаційно-диверсійна операція проти Майдану і проти України. Тому тут ми захищаємо не тільки Тетяну Чорновол, яка була і є символом Майдану, ми захищаємо і весь Майдан і всі українські сили. Хочу сказати і Зеленському, генпрокурорці і ДБР: ми не злякались Януковича і не злякаємося Зеленського. Ні Янукович ні Путін не змогли перемогти Майдан і Україну, не зможе перемогти і Зеленський", – наголосив Парубій.

"Кожного дня, як ми залишаємося байдужими, кожного дня, як ми думаємо, що мене це не стосується і тому я не буду протестувати, підтримувати – ті люди, які промовчать, опиняються наступними у черзі на репресії. Совєтські концтабори були наповнені не злочинцями, були наповнені політичними в’язнями, які говорили правду. Правди найбільше боїться влада. Правда в тому, що сьогодні ми маємо тотальний провал економічної політики, міжнародної політики, правда в тому, що Україну зараз обкрадають і кидають у прірву", – наголосила народний депутат Софія Федина.

"Не злякались Януковича, не злякаємося і Зеленського!" Нардепи звернулися до влади через справу проти Чорновол

Вона висловила побоювання, що найближчим часом українцям буде загрожувати не тільки безробіття, але і голод і репресії, тільки тому, що люди будуть вимагати забезпечення своїх прав.

Підтримати Тетяну Чорновол під стінами Печерського суду прийшли ветерани війни проти російських окупантів, активісти ГО "Справа Громад".

"ГО "Справа Громад" відгукнулась на пропозицію допомогти у справі Тетяни Чорновол. Вже не вперше ми допомагаємо в юридичному захисті, як це було з Дмитром Марченко, так буде зараз і з Тетяною Чорновол. Справа Громад перераховує 135 тисяч гривень для юридичного захисту Тетяни Чорновол. В нас можуть бути розбіжності чи дискусії, але "Справа Громад" завжди буде захищати своїх – тих, хто відстоює принципи руху України до Європейського Союзу, НАТО, тих, хто за проукраїнську Україну. І ми завжди будемо захищати таких людей і намагатися їм допомагати", – наголосив ветеран АТО Олександр Погребиський.

"Не злякались Януковича, не злякаємося і Зеленського!" Нардепи звернулися до влади через справу проти Чорновол

"Москва в 2014 році не змогла взяти Україну і тепер руками своїх слуг, проплачених посіпак намагається взяти Україну зсередини і вдарити у спину. Ці кримінальні справи – не проти Чорновол, В’ятровича чи будь-кого іншого, ці справи – проти всієї України і тих, хто з 2014 року не встав на коліна і продовжує свою боротьбу за свій дім, майбутнє дітей і Україну. І якщо сьогодні ми це подаруємо, то Москва завтра по одному почне відкривати кримінальні справи проти добровольців, які в 2014 році взяли в руки зброю і пішли захищати свій дім. Потім – проти ЗСУ і Нацгвардії, і в результаті – проти всіх, кого ми називаємо нацією. Від всіх, хто знає, що таке війна і який жах несе вірус "русского мира" – ми точно не здамося", – застеріг ветеран, блогер і громадський активіст Олексій Петров.

Сама Чорновол заявила, що відчуває себе не жертвою, а навпаки переможцем.

"Не злякались Януковича, не злякаємося і Зеленського!" Нардепи звернулися до влади через справу проти Чорновол

"За Майдан мене вже один раз прирекли до вищої міри покарання, мене страчували під час Майдану на Бориспільській трасі. Але Бог дав мені можливість вижити, і ще шість років працювати і досягти вагомих результатів для своєї держави, зокрема це і конфіскація 1,5 млрд дол Януковича. Я не хвилююся. Родина сприймає це мужньо. У нас надзвичайно агресивний сусід, найненаситніший в світі і завдяки цьому Україна дуже часто стоїть на грані. Завжди, коли вона стоїть на грані, я стою на першій лінії фронту", – наголосила Чорновол.

Як писав OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань після обшуку 10 квітня повідомило колишній народній депутатці Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві у результаті підпалу офісу "Партії регіонів" у 2014 році. 14 квітня відбулося засідання Печерського суду.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир В'ятрович Софія Федина Андрій Парубій Тетяна Чорновол
Місце
Україна
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Gosteva Inna
Gosteva Inna
таня украіна з тобою
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
в забыченых странах растрел за наркотики,а в этой за убийство ни чего.эвропа
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
сегодня за "неиспуг",нет желающих отслюнявить капусты,поэтому пныгай Гныша,тут нэ гныбоко!
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