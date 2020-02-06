Нардепи знову зчепилися біля трибуни Ради: відео бійки

У Верховній Раді України трапилася чергова бійка біля трибуни президії. Судячи з кадрів, представники "Батьківщини" хотіли туди прорватися, проте їх почали стримувати нардепи від "Слуги народу".

Відео показав власний кореспондент OBOZREVATEL із зали парламенту. На записі видно, що протистояння перейшло усилове (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, наприклад, позафракційний депутат Сергій Рудик почав штовхатися із Сергієм Бабаком і Володимиром Вороновим від "Слуги народу".

Бійка у Раді Pavlovsky News

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заблокувала місце спікера парламенту Дмитра Разумкова, а опозиція – усю президію Верховної Ради. Також на кадри потрапили і сутички між представниками "Батьківщини" Сергієм Власенком та Іваном Крульком із нардепами від "Слуги народу".

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