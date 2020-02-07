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8 лютого • оновлено в 08:00
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Нардепи зірвали виступ Гончарука у Раді. Фото

11.3т
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У п'ятницю, 7 лютого, народні депутати зірвали виступ прем'єр-міністра Олексія Гончарука, не давши йому залишити залу Верховної Ради.

Глава Кабінету міністрів виступав перед нардепами на "Годині запитань до уряду". Після завершення виступу Гончарук хотів зійти з трибуни, але політики почали обурюватися.

Парламентарії вимагали надати їм час для запитань до прем'єра. Група політиків з різних фракцій підбігли до президії ВР, висловлюючи своє невдоволення.

Сутичка у Раді

Сутичка у Раді

Скріншот

"Година запитань до уряду не передбачає запитань до прем'єра. У вас був час, щоб поставити питання", – намагався заспокоїти депутатів спікер Дмитро Разумков.

Потім глава ВР повідомив, що Гончарук погодився дати відповіді двом фракціям: "Батьківщина" і "Європейська солідарність". Прем'єр відповів на додаткові питання і залишив сесійну залу.

Нардепи блокують президію

Нардепи блокують президію

Скріншот

Нардепи блокують президію ВР

Нардепи блокують президію ВР

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 лютого у Верховній Раді України трапилася чергова бійка біля трибуни президії.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Олексій Гончарук Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України ВО Батьківщина Партія "Європейська солідарність"
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
"В пятницу, 7 февраля, народные депутаты сорвали выступление премьер-министра Алексея Гончарука, не дав ему покинуть зал Верховной Рады" после его выступления.Писаки обоза что там кому сорвал после того выступил премьер?Понос слов при отсутствии мозгов.
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