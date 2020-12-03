Нардепи, які лобіюють законопроєкти агромагнатів, зривають засідання фінкомітету ВР, – блогер

Народні депутати, які діють в інтересах агрохолдингів, зривають роботу комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики і цим блокують продуктивну роботу парламенту в цілому.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст і блогер Михайло Шнайдер.

"Цього понеділка ряд народних депутатів з комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики відмовилися брати участь у засіданні, чим зірвали його роботу. І це при тому, що засідання проводилося онлайн, жодних проблем приєднатися і проголосувати за важливі ініціативи, не було" , – розповів блогер.

Він також поділився порядком денним зірваного засідання.

"Найцікавіше полягає в тому, що багатьох із цих депутатів, журналісти раніше неодноразово викривали у підіграванні інтересам агромагнатів. Зокрема, ЗМІ не раз писали про законопроєкт №3565, який на руку якраз власникам великих агрохолдингів – знижує на 7% ПДВ на їхню продукцію. І саме деякі депутати, які прогуляли засідання, якийсь час назад підтримали в комітеті цей самий документ. Вони з великими труднощами пропхнули цей законопроєкт з мінімальною перевагою. А на наступному засіданні вони вирішили зламати конструктивну частину комітету і просто не прийшли, зірвавши засідання", – привів хронологію подій журналіст.

Шнайдер допускає, що засідання було зірвано для того, щоб продемонструвати "міць" лобістів агрохолдингів.

"Напевно це було зроблено заради того, щоб продемонструвати, які лобісти агрохолдингів потужні. Але по факту вони таким тиском на комітет лише руйнують його нормальну роботу", – пояснив він.

Блогер вважає, що нардепи заблокували роботу не тільки комітету, але і всього парламенту.

"Ми бачимо спробу заблокувати роботу не тільки фінкомітету, але і всієї Верховної ради, спробу зірвати ухвалення нею дійсно важливих для країни законопроєктів. Які, не пройшовши комітет, не потраплять і до сесійної зали", – зазначив він.

Також блогер опублікував список відсутніх нардепів, серед яких Дарина Володіна, Олег Воронько, Олександр Герега, Роберт Горват, Мар'ян Заблоцький, Андрій Іванчук, Анна Колесник, Олег Кулініч, Олексій Леонов, Андрій Мотовиловець, Андрій Ніколаєнко, Ігор Палиця, Євген Петруняк, Андрій Холодов.

"Багатьом депутатам, які пропустили це засідання і яких ми можемо побачити в ілюстрації цієї публікації, можна сміливо ставити запитання про те, чому у нас потрібні для людей законопроєкти затягуються, а потрібні агробаронам – продавлюються?" – підсумував журналіст.