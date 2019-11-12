Нардепи влаштували перепалку перед засіданням в Раді

Народні депутати влаштували словесну перепалку 12 листопада перед засіданням Верховної Ради України.
Відповідне відео з залу парламенту опублікував фотограф Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).
У кадрі фігурують нардепи Вадим Івченко ( "Батьківщина"), Микола Тищенко, Михайло Радуцький (обидва – "Слуга народу").
Нардепи в залі засідань
скріншот відео
Так, перед початком засідання представники "Батьківщини" розносили буклети з інформацією (ймовірно, про ринок землі), однак парламентарям з інших фракцій це не сподобалося.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Ківа попався на "рукоблудстві" в залі Верховної Ради.
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