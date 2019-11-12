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12 листопада • оновлено в 11:14
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Нардепи влаштували перепалку перед засіданням в Раді

1.1т
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Народні депутати влаштували словесну перепалку 12 листопада перед засіданням Верховної Ради України.

Відповідне відео з залу парламенту опублікував фотограф Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

У кадрі фігурують нардепи Вадим Івченко ( "Батьківщина"), Микола Тищенко, Михайло Радуцький (обидва – "Слуга народу").

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Нардепи в залі засідань

Нардепи в залі засідань

скріншот відео

Так, перед початком засідання представники "Батьківщини" розносили буклети з інформацією (ймовірно, про ринок землі), однак парламентарям з інших фракцій це не сподобалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Ківа попався на "рукоблудстві" в залі Верховної Ради.

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Особи
Вадим Івченко Микола Тищенко Михайло Радуцький
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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