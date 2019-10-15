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15 жовтня • оновлено в 21:27
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"А туалети скоро в залі Ради поставлять?" Нардепи наплювали на заборону Разумкова: відеофакт

4.3т Читати матеріал російською

Депутати Верховної Ради України з фракції "Голос" влаштували "перекус" прямо посеред засідання.

Відповідне відео із зали парламенту у вівторок, 15 жовтня, на своїй сторінці у Facebook опублікував фотограф Ян Доброносов (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Він зняв, як народні обранці з телефонами в руках перемовляються та їдять виноград і хлібці.

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"А туалети скоро в залі Ради поставлять?" Нардепи наплювали на заборону Разумкова: відеофакт

Скрін відео

У кадр, зокрема, потрапив заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

Ярослав Юрчишин

Ярослав Юрчишин

Скрін відео

Відзначимо, інтернет-користувачі відреагували на ситуацію досить негативно.

"Закуска є, а де віскарь?" "Виховання нульове", "Їм поїсти нема коли, вони ж працюють", "Скоро будуть яйця і котлетки", "Вони хоч знають, за що голосують?" "Свинарник", "А туалети скоро в залі Ради поставлять?" – пишуть у коментарях.

При цьому нещодавно спікер Верховної Ради Дмитро Разумков торкався теми поведінки на засіданнях. Він відчитав народних депутатів через куріння і вживання їжі в сесійній залі, а також задоволення "інших фізіологічних потреб".

"А туалети скоро в залі Ради поставлять?" Нардепи наплювали на заборону Разумкова: відеофакт

Скрін коментарів

"А туалети скоро в залі Ради поставлять?" Нардепи наплювали на заборону Разумкова: відеофакт

Скрін коментарів

"А туалети скоро в залі Ради поставлять?" Нардепи наплювали на заборону Разумкова: відеофакт

Скрін коментарів

"А туалети скоро в залі Ради поставлять?" Нардепи наплювали на заборону Разумкова: відеофакт

Скрін коментарів

"А туалети скоро в залі Ради поставлять?" Нардепи наплювали на заборону Разумкова: відеофакт

Скрін коментарів

"А туалети скоро в залі Ради поставлять?" Нардепи наплювали на заборону Разумкова: відеофакт

Скрін коментарів

"А туалети скоро в залі Ради поставлять?" Нардепи наплювали на заборону Разумкова: відеофакт

Скрін коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Особа
Ярослав Юрчишин
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України депутат Партія Вакарчука "Голос" видео
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
они что, пластику все сделали? Лица как бы новые, а сучность - старая
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