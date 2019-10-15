"А туалети скоро в залі Ради поставлять?" Нардепи наплювали на заборону Разумкова: відеофакт

Депутати Верховної Ради України з фракції "Голос" влаштували "перекус" прямо посеред засідання.
Відповідне відео із зали парламенту у вівторок, 15 жовтня, на своїй сторінці у Facebook опублікував фотограф Ян Доброносов (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
Він зняв, як народні обранці з телефонами в руках перемовляються та їдять виноград і хлібці.
Скрін відео
У кадр, зокрема, потрапив заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин.
Ярослав Юрчишин
Скрін відео
Відзначимо, інтернет-користувачі відреагували на ситуацію досить негативно.
"Закуска є, а де віскарь?" "Виховання нульове", "Їм поїсти нема коли, вони ж працюють", "Скоро будуть яйця і котлетки", "Вони хоч знають, за що голосують?" "Свинарник", "А туалети скоро в залі Ради поставлять?" – пишуть у коментарях.
При цьому нещодавно спікер Верховної Ради Дмитро Разумков торкався теми поведінки на засіданнях. Він відчитав народних депутатів через куріння і вживання їжі в сесійній залі, а також задоволення "інших фізіологічних потреб".
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Скрін коментарів
Скрін коментарів
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
Двох народних депутатів Верховної Ради України 9-го скликання помітили на засіданні парламенту з елітними аксесуарами – дорогими годинниками. В об'єктив журналістів потрапили 31-річний Артем Дубнов ("Слуга народу") і 46-річний Ігор Палиця ("За майбутнє").
Позафракційний нардеп Василь Петьовка прийшов у Раду в годиннику, вартість якого дорівнює приблизно 12 зарплат парламентарія.
Народний депутат від Полтавської області, член групи "За майбутнє" Юрій Шаповалов вибирав собі яхту для круїзу прямо під час засідання у Верховній Раді. Вартість елітної послуги становила $12 тисяч.
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