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25 лютого • оновлено в 20:56
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Нардепи від "Слуги народу" й ОПЗЖ зажадали в Раді виступів російською мовою

27.7т
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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський і Олег Волошин від фракції "Опозиційна платформа - За життя" запропонували дозволити виступати в Раді російською мовою.

Відповідний законопроєкт автори опублікували на сайті парламенту. Нардепи поскаржилися, що в регламенті Верховної Ради мовою роботи встановлена тільки українська.

Максим Бужанський і Олег Волошин

Максим Бужанський і Олег Волошин

У пояснювальній записці Бужанський і Волошин заявили, що російська та інші мови національних меншин є рідними мовами або мовами спілкування мільйонів українців. Нардепи наголосили, що російськомовні мають такі ж конституційні права і в рівній мірі з іншими платять податки. Тому, на думку авторів законопроєкту, в парламенті необхідно дозволити проводити виступи російською.

Нардепи від "Слуги народу" і ОПЗЖ зажадали в Раді виступів російською мовою
Нардепи від "Слуги народу" і ОПЗЖ зажадали в Раді виступів російською мовою

Як писав OBOZREVATEL раніше, відомий в Україні лікар-педіатр Євген Комаровський заступився за російську мову і визнав себе "ватником".

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Олег Волошин Макс Бужанський
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу "Опозиційна платформа - За життя"
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Звон Владимир
Звон Владимир
И не только на русском, но и на: армянском венгерском, польском, немецком, английском и всех остальных языков мира.....но толко гражданам тех стран, в которых армянский, венгерский, польский, немецкий, английский и все остальные языки мира являются государственными А этих двух деятелей надо бы проверить на право называться депутатами УКРАИНСКОГО парламента.
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Суббота Юлия
Суббота Юлия
Государственный язык - только УКРАИНСКИЙ. ДЕРЖАВНА МОВА - УКРАЇНСЬКА!!! Ніхто не забороняє спілкуватися іншою мовою, але ДЕРЖАВНА МОВА - УКРАЇНСЬКА!
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Великий Кормчий, пукистанский холоп во всей красе. учи изменения в конституцию пукистана, чучело:))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Суббота Юлия, а ты шо НЕ ПЯТНИЦА УEБA?))))))))))
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Lux Alex
Lux Alex
Два пісюна-пара.
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