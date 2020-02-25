Народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський і Олег Волошин від фракції "Опозиційна платформа - За життя" запропонували дозволити виступати в Раді російською мовою.

Відповідний законопроєкт автори опублікували на сайті парламенту. Нардепи поскаржилися, що в регламенті Верховної Ради мовою роботи встановлена тільки українська.

Максим Бужанський і Олег Волошин

У пояснювальній записці Бужанський і Волошин заявили, що російська та інші мови національних меншин є рідними мовами або мовами спілкування мільйонів українців. Нардепи наголосили, що російськомовні мають такі ж конституційні права і в рівній мірі з іншими платять податки. Тому, на думку авторів законопроєкту, в парламенті необхідно дозволити проводити виступи російською.

Як писав OBOZREVATEL раніше, відомий в Україні лікар-педіатр Євген Комаровський заступився за російську мову і визнав себе "ватником".

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