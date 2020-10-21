Нардепи від "ЄС" ініціювали розслідування мільйонних зловживань мерії Львова під час ремонту вулиці Бандери. Документ

12 народних депутатів з фракції "Європейська Солідарність" підписали звернення до Львівського міського голови Андрія Садового з вимогою надати інформацію та копії документів щодо проведення ремонтних робіт на вулиці Степана Бандери у Львові.

Звернення оприлюднив народний депутат України, кандидат на посаду львівського міського голови Олег Синютка під час прес-конференції, яка відбулася 21 жовтня у прес-клубі "Львів".

"Сам факт того, що міська влада Львова нарешті взялася вирішувати проблемні питання інфраструктури міста, не можна не відзначити. Проте прикро, що такі дії вживаються в останні місяці роботи напередодні місцевих виборів без врахування інтересів мешканців міста та їхньої думки. Очевидно, що в таких умовах навряд чи це можна вважати справжньою турботою про місто та його мешканців, а не вашим передвиборчим піаром як чинного очільника міста",— йдеться у зверненні.

Звернення підписали народні депутати від "ЄС" Олег Синютка, Руслан Князевич, Артур Герасимов, Степан Кубів, Микола Княжицький, Максим Саврасов, Ніна Южаніна, Марія Іонова, Вікторія Сюмар, Ірина Геращенко, Ірина Фріз, Олексій Гончаренко.

Олег Синютка звернув увагу на переписування кошторисів, відтермінування початку ремонтних робіт та ймовірність масштабних зловживань, які можуть дорівнювати майже 100 мільйонам гривень. Він нагадав, що відкритий тендер на розробку проектно-кошторисної документації із реконструкції вулиці Бандери оголошено 12 лютого 2019 року.

"У бюджеті міста на 2020 рік на ремонт вулиці Бандери передбачено 112 мільйонів гривень, тобто, 3,3 мільйона євро (за курсом на кінець минулого року). На цій основі 26 грудня 2019 року мер Садовий заявив, що міська влада планує ремонт вулиці Бандери "орієнтовно у квітні і завершити їх до кінця вересня". Але міська влада двічі збрехала: перший раз про терміни і другий — про вартість ремонтних робіт. У початковий договір на розробку проектно-кошторисної документації чотири рази вносилися зміни", — сказав народний депутат.

Синютка вважає витрати дуже великими у порівнянні з іншими інвестиціями. Підрядник має відремонтувати 1 км 50 м вулиці за понад 209 млн гривень (за сьогоднішнім курсом – 6 мільйонів 400 тисяч євро).

"У 2011 році в рамках співпраці міста з ЄБРР реконструювали вулиці Коновальця – Мельника –Чупринки, які є суміжними з вулицею Бандери. Було виконано весь комплекс робіт, разом із заміною інженерних комунікацій, заміною трамвайних шляхів, дорожнього покриття, ремонтом тротуарів. Відремонтовано відрізок 1400 метрів, вартість робіт склала 4,5 мільйона євро, отже, за один кілометр – 3,2 мільйона євро (за тодішнім курсом)", — пригадав народний депутат.

Синютка зауважив, що ця сума була удвічі меншою від тої, яка сьогодні має бути витрачена на ремонт вулиці Бандери.

"Це ілюстрація одної з ключових проблем способу управління містом Андрія Садового і його групи. Непрозорі методи, корупція та зловживання, які прикриваються піаром. Але для того, щоб Львів міг розвиватися, ми маємо викорінити корупцію з управління містом. На Львів треба працювати, а не красти!" — зауважив народний депутат.

Синютка також додав, що справа реконструкції вулиці Бандери промовисто показує, що "Самопоміч" у Львові — це не політична партія, яка дбає про інтерес міста та його мешканців. Насправді "Самопоміч" – це бізнесова група, згуртована довкола Садового, зайнята винятково власними інтересами, піклуванням про добробут "своїх" та реалізацією корупційних схем.