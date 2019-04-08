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У Верховній Раді з'явиться об'єднання "За Зеленського"

5.3тЧитати матеріал російською

У Верховній Раді України народні депутати вирішили створити об'єднання "За Зеленського".

Про це заявив позафракційний депутат Віталій Купрій на засіданні погоджувальної ради ВР, пише Inforesist.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"112 Україна"

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"Існує велика загроза, що чинна влада сфальсифікує вибори", — пояснив він необхідність створення зазначеного об'єднання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія 7 квітня оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України. У нього вийшли Володимир Зеленський із підтримкою 30,24% і Петро Порошенко з 15,95% голосів.

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Особи
Володимир ЗеленськийВіталій Купрій
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Dmytriy Dmytriy
Dmytriy Dmytriy
О побежали первые народные избранники лизожопы.Что это клоуну грозит?Клоун, после того как у него массажист кровь с вены брал,ничего не должен бояться
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
А де інші прізвища? Чи крім пана Купрія в це "об"єднання" ніхто більше не увійшов?!)))
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Ну и кто уже переобувается?
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