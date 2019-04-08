У Верховній Раді з'явиться об'єднання "За Зеленського"

У Верховній Раді України народні депутати вирішили створити об'єднання "За Зеленського".

Про це заявив позафракційний депутат Віталій Купрій на засіданні погоджувальної ради ВР, пише Inforesist.

Володимир Зеленський "112 Україна"

"Існує велика загроза, що чинна влада сфальсифікує вибори", — пояснив він необхідність створення зазначеного об'єднання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія 7 квітня оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України. У нього вийшли Володимир Зеленський із підтримкою 30,24% і Петро Порошенко з 15,95% голосів.

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