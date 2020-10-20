Нардепи спробували приховати від журналістів у Раді обговорення "Центру дезінформації". Фото

Народні депутати під час засідання Верховної Ради спробували приховати обговорення "Центру дезінформації".

Фотокореспондентам усе одно вдалося зафіксувати частину листування, повідомляється на сторінці видання "Букви" у Facebook.

"Народні обранці обговорюють Центр дезінформації, без якого "ніяк", і ховаються від "журналістів над телефоном", а фотокори роблять свою роботу", – зауважили у виданні.

Журналісти зафіксували листування нардепів про "Центр дезінформації". Facebook "Букви".

"Про центр дезінформації чули?

- Поки ні. А що, в АП вже зрозуміли, що без цього ніяк? До речі, ти в якому ряду сидиш? Згори немає журналістів над твоїм телефоном?

- Не поруч прям", – йдеться в листуванні нардепів.

Водночас їхні прізвища журналісти не уточнили.

Facebook "Букви".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про потребу створення в Україні "Центру протидії пропаганді", щоб "боротися з фейками, які вкидаються в інформаційний простір".

Через кілька днів після цього президент Володимир Зеленський виступив на 75-й сесії Генасамблеї ООН. У своїй промові глава держави також говорив, що Україна готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.