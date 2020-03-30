Степанов очолив МОЗ замість Ємця: хто він такий

Верховна Рада України з другого разу все ж підтримала кандидатуру Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я.

Рішення було ухвалене в ході позачергового засідання парламенту 30 березня. За законопроєкт №3290 про призначення Максимова проголосували 246 нардепів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Голосування за Степанова Скріншот відео

Голоси парламентаріїв розділилися таким чином: "Слуга народу" – 195, "Опозиційна платформа – За життя" – 21, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 8, "Голос" – 0, "Довіра" – 13, позафракційні – 9.

Голосування за Степанова Скріншот відео

Одразу після голосування Максимов склав присягу як новий очільник Міністерства охорони здоров'я України.

Хто такий Степанов?

Нагадаємо, Степанов народився 18 серпня 1975 року в Амурській області СРСР у родині медиків, за першою освітою – хірург.

У 2011-2016 роках він був ефективним директором поліграфкомбінату "Україна", який одним із перших в країні почав друкувати ID-карти. Ще тоді Степанов говорив про те, що Україна має всі шанси за кілька років побудувати цифрову державу.

У 2017 році призначений головою Одеської обласної державної адміністрації. Своїми пріоритетами називав медицину, інфраструктуру та освіту.

Максим Степанов LB.ua

У 2019 році, під час президентської кампанії, Степанов вступив у конфлікт із тодішнім главою держави Петром Порошенком. Після свого звільнення Степанов потролив п'ятого президента України.

З початком пандемії коронавірусу колишній чиновник зайнявся волонтерством, надавав допомогу одеським лікарням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

під час першого голосування 30 березня Верховна Рада провалила призначення Степанова главою МОЗ. Його кандидатуру тоді підтримали тільки 217 народних депутатів при необхідних 226.

Також 30 березня парламент звільнив міністра охорони здоров'я Іллю Ємця. За проєкт постанови №3283 проголосував 271 народний депутат.

Зазначимо, що 30 березня Верховна Рада також із другої спроби затвердила на посаді міністра фінансів Сергія Марченка. За нього віддали свої голоси 256 нардепів.

Марченко працював на різних посадах в Мінфіні, Державній фіскальній службі, Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, в Секретаріаті Кабміну.

У 2018-2019 роках обіймав посаду заступника голови Адміністрації президента. З 2016-го по 2018 рік працював заступником міністра фінансів.

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