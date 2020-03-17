Нардепи прийшли в Раду в захисних масках. Фото

На позачергове засідання Верховної Ради у вівторок, 17 березня, деякі народні депутати прийшли в захисних медичних масках.
Відзначимо, що засідання почалося з прийняття закону по боротьбі з коронавірусом COVID-19.
Так, в захисних масках в парламент прийшли депутати від ОПЗЖ Сергій Льовочкін, Василь Німченко та Наталія Королевська. Відзначимо, що Королевська, виступаючи з місця, не знімала маску з обличчя, тому її було погано чути. І коли політик була за трибуною Ради, то вже зняла маску.
Королевська в масці
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Королевська в Раді
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Нардепи від ОПЗЖ
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Також в захисній чорній масці сиділа в залі лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Крім того, медичну маску одягла депутат від "ЄС" Ірина Геращенко.
Тимошенко в масці
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Геращенко в Раді в масці
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У президії в масці сиділа тільки заступник голови ВРУ Олена Кондратюк.
Кондратюк в президії одна в масці
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Депутати в Раді
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Депутати у ВР
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Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України на позачерговому засіданні 17 березня прийняла законопроект, націлений на протидію Коронавіруси COVID-19.
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