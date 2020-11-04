Нардепи прийшли під КСУ з вимогою відставки суддів. Фото

Народні депутати України 4 листопада передали до Конституційного суду заяву із закликом до суддів добровільно піти у відставку.

Як повідомила пресслужба партії "Слуга народу" на своєму Telegram-каналі, документ підписали 226 парламентарів. Втім адресований він не усім суддям, а лише тим 11, які підтримали скандальне рішення про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування майна посадовцями.

"Це політична заява, яка спрямована на те, щоб закликати 11 суддів скласти повноваження добровільно. Щоб вони зрозуміли, що народні депутати – це делеговані суспільством суб’єкти законодавчої ініціативи, що немає довіри після таких рішень до суддів", – сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

У разі, якщо судді не складуть повноваження, зазначив він, у депутатів є низка законодавчих ініціатив. Усі вони мають одну мету – фактично запобігти подальшим рішенням КСУ, які можуть повністю зруйнувати антикорупційну незалежну інфраструктуру.

Звернення з вимогою відставки суддів КСУ підписали 226 нардепів. Укрінформ

"Конституційний суд має розглянути у своїй програмі питання конституційності роботи Вищого антикорупційного суду. Це може безпосередньо спричинити призупинення безвізового режиму з ЄС. Народ України не пробачатиме такі рішення", – підкреслив Арахамія та додав, що є законопроєкти, які тимчасово блокуватимуть роботу КСУ, а деякі, зокрема президентські, пропонують перезавантажити систему КСУ. Відтак парламент визначатиметься.

При цьому, як пише Укрінформ, голова фракції "Слуга народу" зауважив, що голосування за президентський законопроєкт, який пропонує розпуск усього складу КСУ, є найбільш жорстким сценарієм.

"Це найбільш жорсткий сценарій, законопроєкт президента, тому 3 листопада в комітеті ми його не розглядали. Ми зараз ідемо більш таким дипломатичним шляхом. Але все залежить від реакції Конституційного суду", – наголосив Арахамія.

Давид Арахамія розповів про перспективи президентського законопроєкту про розпуск КСУ. Укринформ

Зі свого боку заступник голови фракції партії "Голос" Ярослав Железняк, який також прийшов до КСУ, додав, що до Верховної Ради внесено законопроєкт, який збільшує кворум роботи Конституційного суду до 17 суддів. На його думку, це буде запобіжником щодо роботи КСУ, яка "може бути спрямована проти українського народу".

"Наскільки мені відомо, колеги за парламентом реєструють щодо ухвалення рішень (Конституційним судом. – Ред.) двома третинами голосів, є законопроєкти, які повертають електронне декларування. Я думаю, що ми найближчим часом разом з парламентом, незалежно від політичних уподобань, будемо вносити ці законопроєкти і голосувати. Сподіваюся, що і електронне декларування ми повернемо найближчим часом", – сказав Железняк.

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