Нардепи поскаржилися до КСУ на карантин вихідного дня. Документ
Народні депутати звернулися до Конституційного суду з вимогою оцінити відповідність Конституції України постанови Кабміну про введення карантинних обмежень, пов'язаних із пандемією COVID-19.
Про це повідомив у Telegram нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Він також опублікував фото доповнення до конституційного подання з підписами народних обранців.
"45 депутатів звертаються до Конституційного суду з вимогою скасувати геноцид імені Шмигаля під назвою "карантин вихідного дня", – написав Дубінський.
У поданні народні депутати просять оцінити відповідність Конституції окремих положень постанови Кабінету міністрів України від 22.07.2020 "Про введення карантину і запровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної SARS-CoV-2".
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL докладно писав, що таке карантин вихідного дня і які обмеження вводять.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше мери низки міст відмовилися вводити карантин вихідного дня.
По всій країні пройшли акції протесту підприємців проти введення урядом так званого карантину вихідного дня.
Тільки за перший день нового карантину, 14 листопада, поліцейські відкрили 9 кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов рекомендував мерам, які виступили проти карантину вихідного дня, відвідати лікарні та подивитися на пацієнтів у важкому стані.
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що мери міст не мають повноважень дозволяти працювати закладам, діяльність яких заборонена правилами карантину вихідного дня.
Пізніше Шмигаль провів онлайн-зустріч із мерами великих міст на тлі протестів проти карантину вихідного дня.
Президент України Володимир Зеленський схвалив впровадження карантину вихідного дня і пообіцяв бізнесу підтримку під час вимушеного простою.
У вівторок, 17 листопада, у Верховній Раді провалили голосування за проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.