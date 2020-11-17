Нардепи поскаржилися до КСУ на карантин вихідного дня. Документ

Народні депутати звернулися до Конституційного суду з вимогою оцінити відповідність Конституції України постанови Кабміну про введення карантинних обмежень, пов'язаних із пандемією COVID-19.

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Він також опублікував фото доповнення до конституційного подання з підписами народних обранців.

"45 депутатів звертаються до Конституційного суду з вимогою скасувати геноцид імені Шмигаля під назвою "карантин вихідного дня", – написав Дубінський.

У поданні народні депутати просять оцінити відповідність Конституції окремих положень постанови Кабінету міністрів України від 22.07.2020 "Про введення карантину і запровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної SARS-CoV-2".

Нардепи звернулися до КСУ Telegram Dubinsky.pro

Подання підписали 45 депутатів ВР Telegram Dubinsky.pro

Нардепи попросили оцінити конституційність постанови Кабміну щодо карантину Telegram Dubinsky.pro

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL докладно писав, що таке карантин вихідного дня і які обмеження вводять.

Карантин вихідного дня

Як повідомляв OBOZREVATEL: