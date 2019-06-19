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Нардепи плакали: у Раді оголосили хвилину мовчання у пам'ять про загиблого Тимчука

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У середу, 19 червня, Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблого народного депутата від "Народного фронту" Дмитра Тимчука.

Про смерть політика в ефірі телеканалу "Рада" повідомив спікер ВР Андрій Парубій.

"У Києві у власній квартирі трагічно загинув Дмитро Борисович Тимчук. Ми знали його як великого патріота", — зазначив голова парламенту.

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З його слів, група "Інформаційне спротив", яку очолював Тимчук, зробила вагомий внесок у боротьбу проти агресії Росії. Парубій висловив співчуття усім близьким загиблого.

"Я не бачу можливості продовжувати розгляд правок сьогодні. Ми продовжимо розгляд правок завтра о 10:00. А зараз ранкове засідання Верховної Ради оголошую закритим", — додав Парубій.

Нардепи плакали: у Раді оголосили хвилину мовчання у пам'ять про загиблого Тимчука

Скріншот

Нардепи плакали: у Раді оголосили хвилину мовчання у пам'ять про загиблого Тимчука

Скріншот

Нардепи плакали: у Раді оголосили хвилину мовчання у пам'ять про загиблого Тимчука

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 червня під час чищення зброї застрелився народний депутат фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук.

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Особи
Дмитро ТимчукІрина ГеращенкоАндрій Парубій
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
інформаційне опірнародний фронтВерховна Рада України
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Порубий по тебе следующему плакать вашим уродам?)))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Прогулы они до добра не доводят. Пошел бы на работу в Раду. глядишь бы еще небо покоптил своим присутствием на земле
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
по всей стране приспущены шаровары..
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