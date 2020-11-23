Нардепи оскаржили в КСУ карантин вихідного дня

До Конституційного суду України надійшло подання 48 народних депутатів, в якому оскаржені окремі положення постанови Кабінету міністрів України щодо введення карантину вихідного дня.

Про це сказано на сайті Конституційного суду. Подання надійшло до КСУ 23 листопада.

"До Конституційного Суду України 23 листопада надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 17 пункту 10, пункту 15 постанови Кабінету Міністрів України „Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 22 липня 2020 року № 641 зі змінами", – сказано в повідомленні.

Автори клопотання вважають, що окремі положення вказаної постанови не відповідають низці норм Основного Закону України, а також зазначають, що порушені у конституційному поданні питання мають особливе суспільне та економічне значення, оскільки стосуються, в тому числі, й життя і здоров'я громадян.

У той же час заступниця голови комітету Верховної Ради з питань правової політики нардепка від "Слуги народу" Ольга Совгиря повідомила в Facebook, що оскаржені лише окремі положення постанови Кабміну.

Зокрема, нардепи попросили оцінити конституційність заборони на проведення закладами охорони здоров'я планових заходів щодо госпіталізації, крім тих, які передбачені цією постановою.

"У конституційному поданні стверджується, що впровадженими обмеженнями порушено рівність конституційних прав і свобод громадян, в результаті заборони працювати одним громадянам, в той час як інші громадяни працюють", – зазначила Совгиря.

На думку авторів клопотання, заборони є безумовними, а їх фактична реалізація призводить до суттєвих (більше 50%) втрат доходу (заробітку) у суб'єктів господарювання, які працюють в різних економічних сферах.

Також обмеження на здійснення планових заходів госпіталізації передбачає вибірковий підхід до надання медичної допомоги всупереч положенням статті 49 Конституції України.

За словами нардепки, оскаржувані обмеження запроваджені без введення на території України воєнного чи надзвичайного стану, що є передумовою для обмеження низки конституційних прав відповідно до статті 64 Конституції України.

"Звертаємо увагу, що предметом оскарження в цьому поданні не є введення карантину в цілому. Зараз суд вирішує питання про відкриття конституційного провадження", – резюмувала Совгиря.

Нардепи направили подання до КСУ Facebook Ольги Совгир

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні зібралися звернутися до Конституційного суду з вимогою оцінити відповідність Конституції України постанови Кабміну про введення крантинних обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-19.