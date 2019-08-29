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Нардепи обрали голову Верховної Ради та його заступників

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Депутати Верховної Ради України IX скликання обрали спікером парламенту главу партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова.

За відповідне рішення проголосували 382 парламентарів на засіданні 29 серпня (щоб подивитися поіменне голосування, проскролльте сторінку до кінця).

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Скріншот відео

Обрано голову Верховної Ради та його заступників
Обрано голову Верховної Ради та його заступників

Народні депутати також обрали представника партії "Слуга народу" Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту.

Разумков, виступаючи з трибуни Ради під час обговорення його кандидатури, заявив, що новий парламент має вирішити питання скасування депутатської недоторканності, і це повинні підтримати всі політичні сили.

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"Необхідно вибудувати нові партнерські відносини між владою і опозицією, перейти від голосувань за підкилимні домовленості до голосування за спільні інтереси нашої держави. Першим тестом для цього стане голосування саме за цю депутатську недоторканність", — сказав він.

Відзначимо, від фракції "Слуга народу" за Разумкова проголосували 249 нардепів, проти – 0, позафракційні: 30 – за, проти – 1, "Батьківщина": за – 24, проти – 0, депутатська група "За майбутнє": за – 21 , проти – 0, "Голос": за – 17, проти – 0, "Європейська солідарність": за – 0, проти – 25, "Опозиційна платформа – за життя": за – 41, проти – 0.

Обрано голову Верховної Ради та його заступників
Обрано голову Верховної Ради та його заступників
Обрано голову Верховної Ради та його заступників
Обрано голову Верховної Ради та його заступників
Обрано голову Верховної Ради та його заступників
Обрано голову Верховної Ради та його заступників

Разумков народився 8 жовтня 1983 року в Бердичеві. Політтехнолог, політичний аналітик, керуючий партнер і директор Ukrainian Politconsulting Group. Займав керівні посади в комерційному і державному секторах, а також у політичних партіях. Працював на виборчих кампаніях із 2006 року.

У президентській кампанії 2019 року був спікером виборчого штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України IX скликання під час першого засідання створила п'ять парламентських фракцій і депутатську групу.

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Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
А кто это и чего он делал когда Майдан был ?
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
«Наконец-то - нормальный спикер», - подумал Парубий.
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Цуканов Евгений, подумал ? Ты ему слишком льстишь !
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Rembo Dgon
Rembo Dgon
Только порошенко со своими свинарчуками голосовал против. Ничего скоро партия жуликов и воров будет отвечать перед законом.
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